Christine Sinclair en deuil de sa mère

La capitaine de l’équipe nationale de soccer féminin du Canada, Christine Sinclair, ne prendra pas part à la Coupe Arnold Clark en raison du décès de sa mère.

C’est ce qu’a indiqué Canada Soccer lundi, spécifiant que la maman de la meilleure buteuse de l’histoire de l’unifolié est décédée à la suite d’une bataille de 40 ans contre la sclérose en plaques.

Depuis de nombreuses années, Sinclair s’implique afin d’amasser des fonds pour venir en aide aux personnes atteintes de cette maladie.

«Parce que j’ai vu de mes propres yeux ce que signifie le fait de vivre avec la sclérose en plaques et tout ce que cela implique, je me consacre corps et âme à servir cette cause», avait-elle déclaré dans un communiqué de la Société canadienne de la sclérose en plaques qui annonçait avoir recueilli 1,4 million $ à l’été 2021.

Pour revenir à la Coupe Arnold Clark, il s’agit d’un tournoi qui rassemblera les formations du Canada, de l’Allemagne, de l’Angleterre et de l’Espagne à la fin du mois de février. Tenu en sol anglais, l’événement en sera à une première présentation.

Deux Québécoises en action

Canada Soccer a aussi dévoilé l’identité des joueuses qui défendront l’honneur de leur pays à cette nouvelle compétition. Parmi les 25 athlètes sélectionnées, on retrouve deux Québécoises. Il s’agit de la défenseure Gabrielle Carle et de la milieu de terrain Marie Yasmine Alidou.

Contrairement à Carle, qui était membre de la formation canadienne qui a remporté l’or aux Jeux de Tokyo, Alidou vivra sa première expérience avec l’équipe nationale. La femme de 26 ans est un produit des Citadins de l’UQAM et évolue pour le SK Sturm Graz en Autriche.

«Nous entamons notre nouveau parcours avec ce tournoi de la Coupe Arnold Clark et pour cette raison, il est important que nous continuions d’évaluer de nouvelles joueuses», a déclaré l’entraîneure-cheffe Bev Priestman dans un communiqué de son organisation.

Le Canada disputera son premier affrontement dans le cadre de cette compétition le 17 février. Pour l’occasion, l’Angleterre sera l’adversaire de l’unifolié.