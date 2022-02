Congédiements en lien avec la vaccination: un syndicat dépose une requête en Cour supérieure

Quatre employés de RioTinto IOC à Sept-Îles ont été congédiés à la fin du mois de janvier devant leur refus de recevoir un vaccin contre la COVID-19, des congédiements contestés par le syndicat des Métallos qui les juge excessifs.

D'ailleurs, le syndicat a récemment déposé une requête en Cour supérieure touchant 11 entreprises qui ont appliqué les décrets fédéraux rendant la vaccination des employés obligatoire.

En novembre dernier, une trentaine d’employés de la compagnie RioTinto IOC se sont retrouvés en congé sans solde parce qu’ils refusaient de se faire vacciner. Leur employeur est soumis à la réglementation canadienne exigeant la vaccination dans les entreprises sous sa juridiction dans les secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime.

Sous la pression de leur employeur et de leur famille, plus d’une vingtaine de ces employés se sont fait vacciner avant l’échéance du 24 janvier, date à laquelle ils risquaient un congédiement. Quatre travailleurs ont cependant résisté et ont été congédiés.

«Le congédiement, c’est la peine capitale. C’est une mesure qui, pour nous, est excessive», estime le coordonnateur du Syndicat des Métallos, Nicolas Lapierre.

Le syndicat conteste les mesures disciplinaires imposées aux travailleurs par le dépôt de griefs. Il juge discriminatoires et contraires à la Chartre canadienne des droits et libertés, les arrêtés ministériels. Le syndicat réclame la suspension de ces mesures dans une demande d’ordonnance de sauvegarde déposée le 13 janvier à la Cour supérieure. Il évoque un préjudice irréparable et une atteinte grave aux droits des travailleurs.

«Bien qu’au syndicat des Métallos, on encourage fortement la vaccination, on se doit aussi de respecter ceux pour qui ce n’est pas une avenue. Reste que c’est un dossier très polarisant, c’est une question de valeur aussi. On respecte ceux qui ne veulent pas le vaccin», a indiqué Nicolas Lapierre.

Par courriel, un porte-parole d’IOC a indiqué que sa politique de vaccination s’applique autant à ses employés qu’à ses sous-traitants et que 99 % des personnes concernées s’y sont conformées.

Il ajoute que : «Depuis le début de la pandémie, IOC suit les directives des gouvernements provinciaux et fédéraux pour ralentir la propagation de la COVID-19 et continuera à se conformer aux règlements en vigueur.»

Le syndicat des Métallos estime que les mesures de distanciation, le port du masque et des tests PCR réguliers permettraient d’assurer la sécurité des employés. D’autres compagnies de la Côte-Nord, Minerai de fer Québec et ArcelorMittal, appliquent aussi la réglementation fédérale. Le syndicat des Métallos qui représente des travailleurs de ces compagnies ne rapporte aucun congédiement. Mais une quarantaine de travailleurs de ces 2 compagnies qui ont refusé le vaccin ne peuvent plus embarquer dans les avions nolisés qui leur permettent normalement de se rendre au travail.

«Comme il y a la route pour aller à Fermont, il y a ce qu’on appelle un plan B pour ces travailleurs. La plupart des travailleurs ont choisi cette alternative, de faire 10 à 20 heures de route. Ils ont pris cette avenue-là», a indiqué Nicolas Lapierre.

11 entreprises sont visées par la démarche du syndicat des Métallos à la Cour Supérieure dans sa demande d’ordonnance de sauvegarde réclamant la levée de l’obligation vaccinale. Des griefs ont été déposés. Mais jusqu’ici au Canada, la plupart des contestations judiciaires des travailleurs ont été rejetées.