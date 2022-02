COVID-19 : le Chili lance la campagne de 4e dose pour les plus de 55 ans

Le Chili a lancé lundi sa campagne nationale de quatrième dose de vaccin contre la COVID-19, réservée dans un premier temps aux personnes âgées de plus de 55 ans, alors que le pays est confronté à une nouvelle vague de contaminations massive.

Dans ce pays d’Amérique latine parmi les plus vaccinés au monde, les personnes immunodéprimées, le personnel de santé et les personnes âgées en maisons médicalisées s’étaient vu administrer cette quatrième dose à partir du 10 janvier.

Le président Sebastian Piñera, 72 ans, a promu le lancement de cette campagne en se faisant administrer une quatrième dose lors de ses vacances dans le sud du pays.

«Pour nous protéger, nous avons suivi une stratégie depuis le premier jour qui consiste à anticiper, à avoir une longueur d’avance pour que le coronavirus ne nous prenne pas par surprise», a-t-il déclaré à la presse.

Le Chili entame cette campagne alors que le pays bat ses records journaliers de contamination, avec encore lundi plus de 31.000 nouveaux cas.

Israël a été le premier pays à préconiser une quatrième dose anti-COVID pour l’ensemble de sa population de plus de 18 ans, estimant qu’elle permettait de multiplier 3 à 5 fois les anticorps par rapport à la 3e dose, et qu’elle réduisait le nombre de contaminations.

Mais le gouvernement ne l’a pour le moment autorisée qu’à une certaine catégorie de personnes à risques.

L’Organisation mondiale de la santé s’est montrée très critique face cette stratégie.

«Des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie, plutôt que d’y mettre fin, en détournant les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés, offrant ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter», avait notamment estimé son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Au Chili, 89,6 % de la population cible âgée de 3 ans et plus présente un schéma vaccinal complet de deux doses ou d’une dose de vaccin à dose unique, et 73,9 % a reçu une troisième dose ou dose de rappel. Quelque 51,5 millions de doses de vaccin ont jusqu’à présent été achetées.

