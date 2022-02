Déconfinement des salles de cinéma: c’est reparti!

Sept semaines après avoir subi une troisième fermeture forcée en deux ans, les cinémas de la province ont recommencé à accueillir les cinéphiles lundi. À quoi ressemblera votre prochaine sortie au cinéma--- et quels seront les films à l’affiche ? Voici trois choses à savoir sur ce nouveau déconfinement des salles obscures.

RELANCER LA MACHINE

Si quelques cinémas ont décidé d’attendre vendredi pour rallumer leurs projecteurs, la majorité des établissements ont relancé la machine lundi. C’est le cas notamment du Cinéma Beaubien, à Montréal, du Clap Ste-Foy, à Québec, et des 17 complexes de la chaîne Cineplex.

« On a décidé d’ouvrir aujourd’hui [lundi], ça nous offre une belle opportunité de ramener notre personnel au travail et de faire un peu de rodage pour être prêt en fin de semaine », a expliqué lundi Daniel Séguin, vice-président principal de l’exploitation nationale chez Cineplex

Le président des Cinémas Guzzo, Vincent Guzzo, a quant à lui choisir d’ouvrir ses complexes aujourd’hui afin de pouvoir offrir à sa clientèle le tarif réduit du mardi. M. Guzzo a d’ailleurs annoncé la semaine dernière que les travailleurs et travailleuses de la santé pourront profiter des rabais du mardi tous les jours dans ses complexes.

DES MESURES EFFICACES

Comme les salles de spectacles, les cinémas doivent, pour l’instant restreindre leur capacité d’accueil à 50 % avec un maximum de 500 spectateurs par écran. Le passeport vaccinal est requis et le port du masque obligatoire en tout temps (même assis dans la salle). Bonne nouvelle pour les amateurs de popcorn : les comptoirs alimentaires sont aussi ouverts.

« On a des protocoles sanitaires très stricts et on les applique à la lettre », a souligné Daniel Séguin en rappelant qu’aucune éclosion de COVID-19 n’a encore été liée aux salles de cinéma.

ET LES FILMS ?

Contrairement aux deux précédentes réouvertures, qui avaient été marquées par une pénurie de films, les propriétaires de cinémas n’ont pas eu de mal à trouver des nouveautés pour bâtir leurs programmations. Plusieurs productions hollywoodiennes sorties avant Noël (dont Spider-Man et La matrice) ont repris l’affiche, à l’instar de certains films américains parus chez nos voisins du Sud pendant la fermeture de nos salles (Scream, Les 355...).

Les amateurs de cinéma étranger ne seront pas en reste : deux nouveaux films français (C’est la vie, On est fait pour s’entendre) et un long métrage japonais (Drive My Car) sont présentés dans certaines salles depuis lundi.

« Le catalogue de films est très intéressant pour les prochains mois, observe Daniel Séguin. Avant que les cinémas ferment, en décembre dernier, on avait des chiffres [au box-office] qui se rapprochaient de plus en plus de ceux de 2019. C’est clair que le public avait retrouvé le plaisir d’aller voir un film sur grand écran. Là, avec des films comme Spider-Man et le prochain Batman, qui doit sortir au début mars, on a de bonnes raisons d’être optimiste pour les semaines et les mois à venir. »