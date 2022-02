Découverte d'un nouveau matériau aussi léger que le plastique, et aussi solide que l’acier

Des chercheurs de l’Institut de technologies du Massachusetts (MIT) ont développé un nouveau matériau aux propriétés inhabituelles, qui le rend aussi solide que l'acier, mais aussi léger que le plastique.

Le matériau est beaucoup plus résistant que le verre pare-balles et la force nécessaire pour le casser est doit être deux fois plus importante que celle de l'acier, et ce, malgré le fait que le matériau n'a qu'environ un sixième de la densité de l'acier.

«Nous ne pensons généralement pas que les plastiques sont quelque chose que vous pourriez utiliser pour soutenir un bâtiment, mais avec ce matériau, vous pouvez imaginer de nouvelles façons de faire», a déclaré Michael Strano, professeur de génie chimique au MIT dans un communiqué.

«Le matériau a des propriétés très inhabituelles et nous en sommes très excités.»

MIT

Les chercheurs ont réussi à créer ce nouveau matériau en développant un nouveau procédé pour former des polymères (plastiques), rapporte le USA Today.

Les chercheurs voulaient voir s'ils pouvaient créer une version à deux dimensions d'un polymère qui pourrait rester plat, le rendant ainsi léger.

Ce produit pourrait être utilisé comme produit «barrière» et vendu sous forme de peintures ou de revêtements industriels.

Il pourrait également se retrouver dans des formulations pour des produits tels que des sacs de type Ziplock, en utilisant beaucoup moins de plastique.

Les chercheurs ont essayé pendant des décennies de créer un tel matériau. Leur nouveau procédé a été publié dans la revue scientifique Nature la semaine dernière.