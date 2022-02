Des températures à la hausse pour toute la semaine

Le mercure sera confortablement à la hausse avec des températures au-dessus des normales saisonnières durant toute la semaine pour plusieurs secteurs, notamment dans le sud du Québec.

Le redoux persistera jusqu’à la fin de semaine, mais avec un ciel couvert la plupart du temps et des épisodes d’averses de neige.

Environnement Canada prévoit pour lundi des températures oscillant entre -7 et -2 degrés pour l’Estrie et les secteurs de la Beauce et du Bas-Saint-Laurent.

À Montréal et ses environs ainsi que les secteurs de la vallée du fleuve Saint-Laurent, le temps sera généralement nuageux, alors que les températures varieront entre -4 et -2 degrés.

À Québec et en Mauricie, il y aura de la neige intermittente avec un mercure de -6 degrés, selon les prévisions de l’agence fédérale.

De la faible neige est prévue pour l’Abitibi et les secteurs de l’ouest de la province, avec des accumulations de 2 à 4 centimètres, alors que les températures seront clémentes.

Les mêmes conditions météorologiques prévaudront également dans les secteurs plus au nord, comme Saguenay et la Côte-Nord.

En revanche, l’agence fédérale a émis un bulletin météorologique spécial pour les secteurs de la Gaspésie où une tempête hivernale est attendue pour le milieu de la semaine.