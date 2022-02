Documentaire: l’arnaqueur aux belles promesses

Un prétendu milliardaire, des rendez-vous en jet privé et dans des hôtels 5 étoiles à travers le monde, des promesses de mariage et de vie commune, puis des fraudes monumentales laissant des victimes détruites et ruinées. Ce qui serait un bon scénario de fiction est plutôt un documentaire relatant l’histoire véridique d’un arnaqueur sévissant sur Tinder.

Il faut s’attendre à passer par une gamme d’émotions intenses et parfois contradictoires en visionnant L’arnaqueur de Tinder (la version française de The Tinder Swindler). Diffusé sur Netflix depuis le 2 février, le documentaire raconte les expériences douloureuses de trois femmes tombées dans le piège amoureux – et financier – de celui qui se faisait appeler Simon Leviev.

L’homme originaire d’Israël choisissait ses victimes sur l’application de rencontres Tinder. Plutôt facile lorsqu’on est bel homme et que nos photos de profil nous présentent en voyage à travers le monde, vêtu de vêtements griffés et conduisant des voitures hors de prix. Pour expliquer son immense richesse, il prétendait être le fils d’un milliardaire magnat de diamants. Le prétexte parfait pour introduire doucement, au fil de ses « histoires d’amour », les menaces et le danger auquel il avait prétendument à faire face au quotidien. Le tout faisant partie d’un plan d’escroquerie de haut niveau imaginé par celui dont le vrai nom est Shimon Hayut.

Tension et compassion

Il y a d’abord le rythme et la tension tout en crescendo – à la façon d’un film policier – qui plonge le spectateur ébahi dans cette histoire inimaginable. Puis la manière dont le documentaire use de compassion en présentant les victimes comme des femmes intelligentes, à la recherche d’une relation sérieuse et n’ayant eu le malheur que de croire en l’amour et en l’amitié.

On a envie de prendre Cecilie dans nos bras, de devenir amie avec Pernilla et d’applaudir la courageuse Ayleen au fil du visionnement de ce film réalisé par Felicity Morris (productrice de la série documentaire Un tueur trop viral, Dont F**k With Cats sur le tueur Luka Magnotta). En sachant que les preuves remises aux journalistes puis aux policiers ayant travaillé sur le dossier étaient composées de plusieurs centaines de pages de messages textes, audio et vidéo, on comprend mieux l’emprise émotionnelle que l’homme avait établie, petit à petit, sur ses victimes.

Si l’histoire en soi est fascinante, choquante et incroyable, les leçons qu’on en tire le sont tout autant. Car plusieurs réaliseront, avec émotion et un trouble certain, que cela aurait pu leur arriver. Combien de femmes amoureuses auraient pu, comme elles, envoyer de l’argent pour dépanner un conjoint milliardaire apeuré, traqué et en danger (photos de son garde du corps et lui ensanglantés à l’appui) ? Combien auraient pu imaginer ne jamais revoir la couleur de cette grande, très grande somme d’argent avancée ? Et surtout, combien de personnes rêvant du grand amour pourraient se douter que des êtres aussi cruels que Shimon Hayut pouvaient même exister ? Un documentaire qui nous restera bien en tête la prochaine fois qu’on s’apprêtera à balayer des photos de possibles bien-aimés.

► L’arnaqueur de Tinder ★★★★

Un documentaire de Felicity Morris

Disponible sur Netflix