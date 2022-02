Evgeni Malkin tombe devant la COVID-19

L’attaquant-vedette des Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin a dû se soumettre au protocole de la Ligue nationale relatif à la COVID-19, a indiqué l’équipe lundi avant-midi.

Pour l’équipe de la Pennsylvanie, il s’agit d’une mauvaise nouvelle à l’aube d’une visite prévue chez les Bruins de Boston, mardi. Les hommes de l’entraîneur-chef Mike Sullivan ont éprouvé des ennuis avant la pause du match des étoiles, encaissant quatre revers de suite, tous à domicile. Ils occupent le troisième rang de la section Métropolitaine avec 62 points, deux de moins que les Hurricanes de la Caroline, premiers, et les Rangers de New York, deuxièmes. Les Blueshirts ont joué une partie de plus, mais en revanche, les Ouragans possèdent quatre rencontres en main sur les «Pens».

Malkin a amassé cinq buts et huit mentions d’aide pour 13 points en 12 sorties cette saison. En raison d’une opération au genou, il a manqué les trois premiers mois du calendrier régulier.

Par ailleurs, Pittsburgh a rappelé l’ancien du Canadien de Montréal Michael Chaput de son club-école de Wilkes-Barre/Scranton. Le joueur d’avant Valtteri Puustinen a également eu droit à une promotion.