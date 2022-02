«Je suis complètement dévastée» - Elena Gaskell

La skieuse acrobatique canadienne Elena Gaskell a révélé la raison de son retrait de l’épreuve du Big Air.

Lundi, sur son compte Instagram, la femme de 20 ans a expliqué avoir subi une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque d’un genou lors d’un récent d’entraînement, soit la veille des qualifications de la compétition.

«Je suis complètement dévastée. Je ne me sens pas bien du tout», a écrit Gaskell pour accompagner la publication qui comprend une photo d’elle en béquilles.

«J’ai l’impression d’avoir travaillé si dur pour être ici. J’ai déménagé pour m’entraîner davantage et rester forte. J’ai fait tout ce que je pouvais pour m’assurer que cela n’arriverait pas.»

La native de Vernon, en Colombie-Britannique, s’était également blessée à un genou en 2020 et avait été contrainte de passer sous le bistouri. Il s’agissait de sa première participation aux Jeux olympiques, elle qui devait aussi prendre part aux épreuves de slopestyle et de demi-lune.

«Honnêtement, j’essaie toujours d’absorber tout cela, mais c’est très difficile pour moi, a aussi écrit Gaskell. Je sais que ce sera la partie la plus difficile et que ça ira éventuellement mieux. Je reviendrai, je serai plus forte et je travaillerai plus fort. Pour le moment, cela me semble si lointain.»