C’est un marathon de sept courses en neuf soirs qu’entreprendra Jean-Philippe Bergeron à partir de vendredi à la piste de New Smyrna, en Floride.

Le pilote de Saint-Donat participera à la traditionnelle « World Series of Asphalt » qui, à chaque année, regroupe l’élite du stock-car américain dans bon nombre de catégories dont celle des Pro Late Model à laquelle il est engagé.

Cette compétition s’inscrit aussi dans le calendrier de la « Speedweek » précédant la mythique Classique des 500 Milles de Daytona qui donnera le coup d’envoi de la saison 2022 en Coupe NASCAR le 20 février prochain.

« Je vise rien de moins que le championnat, a-t-il raconté en entrevue téléphonique au Journal. Cette équipe a de grandes ambitions, tout autant que moi. »

L’an dernier, à sa toute première expérience sur le petit circuit ovale, Bergeron s’était classé cinquième au classement final à l’issue des neuf épreuves. La préparation de son bolide, identifié au numéro 15, est assurée par Race Car Solutions, cette écurie qui, aux mains de son propriétaire Jamie Skinner, avait remporté le titre il y a deux ans. Skinner est le fils de Mike, un vétéran qui compte 286 départs dans la discipline-reine du NASCAR, entre 1986 à 2012.

Journée d’essais fructueuse

Bergeron n'a pas caché avoir été très encouragé par une séance d’essais privés la semaine dernière.

« On avait participé à une course en janvier et je n’étais pas entièrement satisfait du comportement de ma voiture, a expliqué Bergeron. Mais l’équipe a procédé récemment à des ajustements fructueux qui ont augmenté mon niveau de confiance. Je m’en vais à New Smyrna pour gagner », répète-t-il.

Par ailleurs, Bergeron n’a pas voulu élaborer sur ses projets futurs après son séjour en Floride.

« La priorité, affirme-t-il, c’est d’être prêt pour notre programme intensif qui nous attend à New Smyrna. Après quoi, on va travailler sur nos autres projets et on fera des annonces en temps et lieu. Une chose est certaine, conclut-il, je ne resterai pas inactif au cours des prochains mois. »

Labbé dans l’attente

Parlant de la nouvelle saison de stock-car, Alex Labbé n’a toujours pas fait connaître ses intentions de disputer une troisième saison consécutive à temps plein dans l’antichambre de la Coupe NASCAR.

Selon nos sources, il aurait déjà signé une entente pour disputer une vingtaine de courses en série Xfinity cette année avec l’écurie DGM (propriété du Beauceron Mario Gosselin) dont il est associé depuis 2016. Reste maintenant à savoir si le pilote de Saint-Albert, sera bel et bien de la partie pour l’épreuve inaugurale de la saison, à Daytona, le 19 février.

Une annonce est probable d’ici à la fin de la semaine, quoique le principal intéressé n’a pas voulu la confirmer...

Toutefois, d’après une dépêche du site spécialisé Jayski, le volant de la voiture portant le numéro 36 qu’a défendu Labbé pendant toute l’année dernière, sera confié à l’Américain Josh Bilicki à Daytona. Deux autres bolides de DGM seront aussi de la partie pour la première course de 2022. Ils seront pilotés par Kyle Weatherman et Mason Massey respectivement.

