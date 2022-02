Journée pour un Internet plus sûr: les suggestions de Google pour vous protéger

Depuis plusieurs années, chaque fois qu’il est question de sécurité informatique, les nouvelles ne sont pas encourageantes.

Rien qu’aujourd’hui – Journée pour un Internet plus sûr–, on découvre dans le Portrait annuel TI des entreprises canadiennes des firmes NOVIPRO et Léger la grande vulnérabilité de ces dernières aux attaques informatiques.

Celui-ci révèle que plus de la moitié (56 %) des organisations ciblées par des logiciels malveillants ont payé les montants demandés par les cybercriminels. Parmi celles-ci, une entreprise sur trois (33 %) a retenu les services d'un négociateur, tandis que 23 % ont procédé sans l'aide d'un intermédiaire.

Novipro-Léger – Portrait TI

Risques accrus à cause du télétravail

Et parce que les données sont plus précieuses que les rançons, elles préfèrent payer. Ce faisant, elles encouragent la piraterie.

Avec la popularité du télétravail (mal nécessaire ou panacée selon plusieurs), les risques de vulnérabilités et de cyberattaques augmentent, mettant à rude épreuve les services TI des entreprises.

Principales causes des attaques ?

« Les entreprises victimes de cyberattaque admettent une fois de plus que les ressources internes (les employés) représentent la plus importante source de menaces informatiques (53 %). De ce nombre, 31 % sont animées d’intentions malveillantes et 22 % déclenchent involontairement une attaque, en cliquant par exemple sur un lien frauduleux. Également, 27 % des menaces proviennent de l’externe et 13 % des partenaires, fournisseurs et clients », selon le rapport de Novipro.

Des précautions à prendre

À l’occasion de la Journée pour un Internet plus sûr, le géant Google a publié aujourd’hui ses recommandations pour protéger vos données et vos informations personnelles.

Si vous utilisez les services Google, sachez que la société protège près de quatre milliards d’appareils à travers le monde contre les sites à risques et bloque 100 millions de tentatives de piratage.

Photo adobe stock

Essentiellement, Google recommande contre le piratage :