Juripop a une nouvelle présidente du CA

La fondatrice et cheffe de la direction du collectif d’avocats Delegatus, Me Pascale Pageau, prend les rênes du conseil d’administration de la clinique juridique Juripop.

La principale intéressée s’est dite «très fière» de devenir la nouvelle présidente du conseil de Juripop. «C’est avec enthousiasme que je me joins à Juripop, une organisation qui a choisi de pratiquer le droit autrement. Je partage de nombreuses valeurs avec Juripop et je suis heureuse de soutenir, à titre de présidente, cette belle organisation qui s’active autour de projets novateurs et porteurs pour que toutes les personnes puissent faire valoir leurs droits, et ce, quelle que soit leur situation financière», a déclaré Me Pascale Pageau, dans un communiqué.

La juriste, à la tête du collectif d’avocats Delegatus, a reçu près d’une vingtaine de prix et reconnaissances au cours de sa carrière. Elle a notamment obtenu le titre d’Avocate émérite du Barreau du Québec et fait partie du Top 100 Canada's Most Powerful Women - Catégorie Trailblazers & Trendsetters.

«Sa nomination tombe à point, alors que Juripop souhaite développer son modèle d’affaires afin d’offrir des services juridiques abordables à un plus grand nombre de personnes», a indiqué l’organisme qui a près de 13 ans d’activités.

«Depuis ses tout débuts, Juripop mise sur l’entrepreneuriat social pour donner accès à des services juridiques abordables aux personnes se trouvant dans la “zone grise” de la classe moyenne. Me Pascale Pageau est une avocate visionnaire dont la feuille de route témoigne de son engagement à pratiquer le droit autrement», a précisé Me Sophie Gagnon, directrice générale de Juripop.