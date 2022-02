La mélodie du bonheur revit

La famille von Trapp reviendra au Québec dans le temps des Fêtes. Une nouvelle mouture de la célèbre comédie musicale La mélodie du bonheur est présentement en création, et Gregory Charles en signera la mise en scène, a appris Le Journal. « J’ai toujours travaillé avec des jeunes. Je suis totalement dans mon élément là-dedans », dit le musicien.

Qui jouera les enfants de la famille von Trapp, le capitaine et Maria ? En mars et en avril, Gregory Charles et l’équipe de La mélodie du bonheur tiendront une série d’auditions à Montréal et à Québec.

Photo d'archives Gregory Charles

« J’espère dénicher des enfants fantastiques, dit le metteur en scène. J’espère trouver une Maria super inspirante et un capitaine super noble. Qui sait, peut-être les trouverons-nous à Star Académie ! [...] Il y a une trentaine de personnes sur scène. C’est un gros show très ambitieux. »

Passionné de comédies musicales depuis son enfance (« avec mes parents, on allait deux à trois fois par année voir des spectacles sur Broadway »), Gregory Charles veut faire une Mélodie du bonheur qui se distanciera de celle que Denise Filiatrault avait montée pour Juste pour rire en 2010.

« J’ai envie de dire que notre version sera différente, parce qu’on est en 2022 et que le monde a changé », dit-il.

« Ça fait du bien »

Dans le passé, Gregory Charles mentionne avoir vu des moutures de The Sound of Music en Autriche, en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis. « Je l’ai aussi monté dans une école secondaire il y a plusieurs années. L’environnement va être différent, la scénographie aussi. Ça va être quelque chose qu’on n’a pas fait auparavant. »

Puisque ce spectacle a été monté un nombre incalculable de fois un peu partout sur la planète, n’aurait-il pas été préférable de proposer une autre œuvre jamais vue au public québécois ?

« Après avoir vécu deux ans de confinement où tout était fermé, je pense que c’était intéressant de repartir la machine avec quelque chose de familier, répond Gregory. C’est un peu comme à Noël, chaque année, on va voir Casse-Noisette. Pourquoi on y va ? Parce que ça fait du bien. »

« C’est tellement une histoire pour notre temps, poursuit-il. C’est un feel-good story, mais c’est basé sur la résilience et le courage devant le drame. C’est un film musical basé sur la capacité d’imaginer la force d’une famille et la force de l’amour. »

Onze investisseurs, dont les producteurs Entourage Spectacles, Productions KOSCÈNE inc. et Productions Flair inc., ont décidé de se regrouper pour produire cette nouvelle comédie musicale. Ce modèle d’affaires très courant à Brodway est une première au Québec dans le monde du spectacle.

La mélodie du bonheur au cours des années

C’est en 1959 que The Sound of Music a été créé à Broadway. Le spectacle s’inspirait de l’histoire vraie racontée dans le livre The Story of the Trapp Family Singers, sorti dix ans plus tôt.

Une adaptation cinématographique a vu le jour en 1965, avec en vedette Julie Andrews et Christopher Plummer. Le film a remporté cinq Oscars, dont ceux du meilleur film et de la meilleure réalisation (Robert Wise).

En 2010, Denise Filiatrault mettait en scène la toute première version québécoise de l’œuvre. En cinq ans à l’affiche, le spectacle a rejoint quelque 200 000 spectateurs.

Florie Gauthier-Valiquette et Catherine B. Lavoie ont campé Maria dans cette version. Robert Marien, Yves Soutière et Étienne Dupuis ont successivement joué le capitaine von Trapp.

► La nouvelle adaptation de La mélodie du bonheur sera présentée au Théâtre St-Denis en décembre 2022. Les billets seront en vente dès le 6 avril. Le spectacle sera ensuite joué à la Salle Albert-Rousseau de Québec à l’été 2023. Pour toutes les infos sur les auditions : melodiedubonheur.com.