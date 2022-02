Kim Boutin s'empare du bronze au 500 m

Kim Boutin est montée sur la troisième marche du podium du 500 mètres de patinage de vitesse courte piste, lundi, aux Jeux olympiques de Pékin.

Dans une course qui a nécessité trois départs, Boutin, qui s’est élancée du troisième couloir, a rapidement pris le troisième rang et ne l’a jamais quitté. Elle a eu besoin de 42,724 s pour traverser la ligne d’arrivée. L’Italienne Arianna Fontana (42,488) et la Néerlandaise Suzanne Schulting (42,559) l’ont devancée.

«Je suis tellement fière, a-t-elle lancé, en larmes, sur les ondes de Radio-Canada. Je ne pensais pas remonter sur le podium. Je ne pensais juste pas être ici, donc je suis tellement fière de moi et du processus que j’ai fait. C’est très difficile de garder le cap quand il y a tellement d’émotions. (...) Je n’ai pas de mots.»

Les émotions qui se succèdent quand tu gagnes une médaille olympique 🥉@kimbtin 🥲😄🥺 ❤️ pic.twitter.com/BrkdXuubZA — Équipe Canada (@Equipe_Canada) February 7, 2022

La Québécoise de 27 ans a ainsi mis la main sur une quatrième médaille olympique. La détentrice du record du monde au 500 m (41,936) avait été décorée de bronze sur la distance à Pyeongchang en 2018. Elle avait également terminé deuxième au 1000 m et troisième au 1500 m en Corée du Sud. Elle pourrait ajouter à sa récolte au relais 3000 m chez les femmes plus tard cette semaine.

Un peu plus tôt, Boutin avait eu besoin du «photo-finish» pour accéder à la finale. En demi-finale, elle n’a devancé la Russe Elena Seregina que de 21 millièmes de seconde au deuxième rang.

À ses premiers Jeux, Alyson Charles a terminé troisième de la finale B. Elle avait atteint la demi-finale malgré une chute causée par sa compatriote Florence Brunelle. Cette dernière avait d’ailleurs été pénalisée et conséquemment éliminée.

Déceptions

Au 1000 m chez les hommes, les Québécois Jordan Pierre-Gilles et Pascal Dion ont été éliminés d’entrée de jeu en quart. Pierre-Gilles a tout d’abord été pénalisé à la suite d’un contact avec le Chinois Dajing Wu, tandis que Dion a chuté par lui-même.

Les Chinois Ziwei et Wenlong Li ont réalisé un doublé après une pénalité décernée au Hongrois Shaolin Sandor Liu, vainqueur initial. Son frère Shaoang Liu a ainsi hérité de la troisième place sur le podium.

