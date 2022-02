Le pont Ambassador pris d'assaut par des camionneurs

Le plus important lien routier entre les États-Unis et le Canada, le pont Ambassador qui relie Windsor à Détroit, était à son tour pris d’assaut par des camionneurs qui paralysaient la circulation, lundi après-midi.

• À lire aussi: «Convoi de la liberté»: six développements majeurs du conflit à Ottawa

• À lire aussi: «Convoi de la liberté» à Ottawa: le chef de police demande 1800 agents en renfort

• À lire aussi: Manifestation à Ottawa : «on a abdiqué dès le début!»

La police de Windsor a expliqué que la présence des manifestants, qui bloqueraient deux voies sur trois, perturbait l'arrivée depuis le pont vers la rue Huron Church, à Windsor.

«La sortie du pont Ambassador vers la rue Huron Church (à la fois en direction nord et sud) est temporairement fermée. Évitez le secteur ou trouvez une autre route, si possible», a appelé la police en milieu d'après-midi.

«Nos policiers continuent à travailler fort pour permettre au trafic de continuer à circuler le long de la rue Huron Church, en plus d'assurer l'ordre et la sécurité», ont ajouté les autorités peu après 17 h.

Selon l'Agence des services frontaliers du Canada, il y avait plus de deux heures d'attente pour parvenir à attendre le poste frontalier du pont Ambassador vers 17 h.

L'ASFC a d'ailleurs appelé les automobilistes à utiliser une autre traversée pour accéder ou revenir des États-Unis.

Les manifestants ont expliqué aux médias locaux qu'ils étaient là pour appuyer leurs confrères à Ottawa dans leurs revendications d'abolition des mesures sanitaires.

« Assez, c'est assez. Tu dois te tenir pour tes droits et tes libertés et pour ce que tu crois au bout du compte», a notamment expliqué un participant au micro de CTV News.

Le pont Ambassador est le point de passage le plus achalandé entre les États-Unis et le Canada et représente un lien économique et commercial majeur, avec des milliers de camions qui l’empruntent chaque jour.