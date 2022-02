Les Panthers, un club sans faiblesse?

Installés en tête du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), les Panthers de la Floride causent bien des mots de tête aux entraîneurs adverses et le pilote des Hurricanes de la Caroline, Rod Brind’Amour, n’échappe pas à cette réalité.

• À lire aussi: Les Leafs encore en mode acheteur

• À lire aussi: «Si tu enlèves le hockey féminin des Jeux, quelle vitrine lui reste-t-il?» – Caroline Ouellette

Le club de la Floride montre une fiche de 32-10-5 bonne pour 69 points. Les Hurricanes, qui dominent pour leur part la section Métropolitaine (31-9-2) avec 65 points, ont goûté à la médecine des Panthers deux fois : une défaite encaissée au compte de 5 à 2, puis une autre par la marque de 4 à 3 en prolongation.

«C’est l’équipe la plus létale, a lancé Brind’Amour, selon des propos tenus samedi dans le cadre du match des étoiles et repris par le réseau Sportsnet. La direction a fait un excellent travail dans la façon dont elle a constitué cette équipe. Il n'y a pas de faiblesse.»

Comme ancien joueur et fin connaisseur de hockey, Brind’Amour est capable d’apprécier le spectacle et la qualité du jeu qu’offrent les Panthers. Ils ont notamment inscrit 194 buts cette saison, plus que toute autre équipe. Ils revendiquent également le meilleur différentiel du circuit à +55.

«Ils jouent selon leur identité, ce que font toutes les meilleures équipes, a analysé Brind’Amour. Vous allez obtenir un indice d'octane élevé. Tu dois être sur tes gardes. C'est un club amusant à regarder, mais pas tellement à affronter.»

La logique pourrait mener à un affrontement en finale de l’Est entre les deux équipes. Les Hurricanes souhaiteront donc lancer un message aux Panthers à l’occasion du dernier affrontement entre les deux formations, prévu le 16 février à Raleigh.

D’ici ce rendez-vous, les Hurricanes doivent toutefois se concentrer sur un voyage de quatre matchs qui devait commencer lundi soir à Toronto, contre les Maple Leafs. Les Sénateurs d’Ottawa, les Bruins de Boston et le Wild du Minnesota seront leurs autres adversaires.

À voir aussi