Les professionnels de la Clinique Nouveau Départ sont vos meilleurs alliés 24/7 contre les excès liés à l’alcool

Plus d’un million de Québécois subiront une dépendance au cours de leur vie, et un Québécois sur cinq présentera des symptômes de dépression. La présente crise sanitaire impose justement des défis majeurs de confinement et d’isolement à des gens souffrant de dépendance — à l’alcool, par exemple — et de troubles mentaux.

Quiconque aux prises avec une telle dépendance met sa santé en péril et risque entre autres de développer une cirrhose. La consommation périodique et excessive d’alcool peut aussi endommager presque tous les organes du corps, en plus de provoquer des lésions organiques au cerveau.

Encadrement constant et reconnu

Il est donc nécessaire de chercher de l’aide quand une consommation problématique aiguë ou chronique d’alcool surgit. La Clinique Nouveau Départ peut vous aider à ce chapitre.

La personne concernée sera d’abord évaluée par un professionnel médical compétent. Celui-ci posera un regard attentif sur son cas et son traitement. Ainsi, nos conseillers en admission dresseront un profil de consommation (substance consommée, quantité moyenne quotidienne, fréquence hebdomadaire, date de début de la consommation et date de la plus récente).

Combinées à l’évaluation de l’état de santé physique et mentale, ces données permettront d’établir s’il y aura une probabilité de sevrage alcoolique, puis d’évaluer le niveau d’intensité du sevrage et ses risques de complication.

Vous ou un proche avez besoin de soutien?