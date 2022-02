Les Raptors ne sont plus arrêtables

Les Raptors de Toronto ont signé un sixième gain de suite, lundi au Spectrum Center de Charlotte, en défaisant les Hornets 116 à 101.

Grâce à cette récente séquence, les Raptors ont tranquillement monté au classement de l’Association de l’Est et détiennent la sixième place, en vertu d’un dossier de 29-23.

Dans le duel du jour, Pascal Siakam et Gary Trent fils ont mené l’attaque des visiteurs, avec 24 points chacun. Le premier a complété son double-double en raison de ses 11 rebonds, en plus d’ajouter huit passes décisives. Quant à lui, Trent fils a complété sa soirée avec trois rebonds et deux passes décisives.

Fred VanVleet et OG Anunoby n’ont pas été en reste, eux qui ont inscrit 20 points chacun. De son côté, le Québécois Chris Boucher a poursuivi son bon travail en tant que remplaçant. En 19 min 6 s sur le parquet, il a amassé huit points et six rebonds. L’autre représentant de la Belle Province des Raptors, Khem Birch, n’a pas été en mesure de caler un seul de ses deux tirs, amassant simplement deux rebonds en 8 min 27 s.

Dans le camp adverse, Miles Bridges a été le plus productif, avec 25 points.

Les hommes de Nick Nurse tenteront de prolonger leur série de succès, mercredi au Paycom Center d’Oklahoma, où ils affronteront le Thunder.