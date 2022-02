L’ONF et la vraie diversité

L’Office national du film s’est doté depuis septembre 2021 d’un poste de « directrice, Diversité, équité et inclusion ». Sauf que la personne qui occupe ce poste, Rachel Décoste, n’aime pas trop la « diversité » d’opinion, son « inclusion » n’inclut pas les francophones, et son traitement « équitable » n’inclut pas les gens qui ne pensent pas comme elle... même s’ils payent pour son gros salaire.

IN ENGLISH PLEASE

Madame Décoste est en poste depuis quatre mois mais elle n’a toujours pas cru bon de changer son descriptif sur Twitter, qui est uniquement en anglais. Elle se présente donc comme « Director of Diversity, Equity & Inclusion at NFB ».

Ça veut donc dire qu’elle considère qu’elle ne travaille que pour la section de langue anglaise, le National Film Board, et pas aussi pour la section de langue française, l’Office national du film ?

Récemment je publiais dans Le Journal une chronique où je révélais que Madame Décoste est payée entre 99 400 $ et 129 900 $.

Tu travailles pour un organisme fédéral, bilingue, tu es payée dans les six chiffres avec des fonds publics et tu n’es même pas capable de communiquer dans les deux langues officielles ?

Depuis le 1er février, Madame Décoste a entrepris de partager sur les médias sociaux, chaque jour pendant le Mois de l’histoire des noirs, un film qui a « étendu sa vision de la diaspora noire » (ma traduction).

Je suis sûre que tous les francophones au pays auraient aimé partager les excellentes suggestions de Madame Décoste, qui est noire. Mais elle ne partage ses suggestions de films qu’en anglais ! Pas un seul de ses partages n’est en français !

Pour quelqu’un qui prône l’inclusion, la diversité et l’équité, c’est quand même étrange.

Comme l’a fait remarquer un internaute : « Elle ne parle pas beaucoup aux Québécois, qui participent, par leurs impôts, au financement de l’ONF ».

Une des rares fois où Madame Décoste a gazouillé quelques mots en français en quatre mois à l’ONF, c’est pour rapporter les propos de différents participants à une table ronde de l’ONF sur « le Mois de l’histoire des noirs ».

Sauf que chacune de ses interventions était bourrée de fautes : « apres », « J’ai appri » , « les modalité », « tres », « l’enjeux », « cinema », « taumas », « ca ajoute », « les teneurs de son », « modeles ».

J’ai signalé à Madame Décoste ces nombreuses erreurs, que je considérais comme un manque de respect pour les francophones.

Résultat : Madame Décoste m’a bloquée. Je ne peux plus voir ou commenter ses gazouillis.

Ça m’arrive tous les jours de bloquer des internautes s’ils m’insultent. Mais qu’une employée d’un organisme fédéral bloque une journaliste qui ne fait qu’une critique légitime, ça ne me semble pas très... inclusif.

LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE

Jour après jour, Rachel Décoste dénonce (en anglais) le racisme qu’elle perçoit dans un tas de domaines. (Je vous rappelle que c’est elle qui avait applaudi quand une commission scolaire ontarienne avait brûlé des Tintin et des Astérix.)

Le jour du Nouvel An chinois, elle a souhaité bonne année du tigre à tous ceux qui la célèbrent et a partagé un lien vers des films de l’ONF qui soulignent la « contribution » des « communautés asiatiques ».

On aimerait bien qu’en tant que directrice « diversité, équité et inclusion », elle ait un peu plus d’intérêt pour la « communauté » des francophones au Canada.

À moins que sa vision de la diversité soit de célébrer toutes les cultures sauf celle-là.