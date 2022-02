Manifestation à Ottawa : «on a abdiqué dès le début!»

Le manque de policiers dans les rues d’Ottawa, où se déroule la manifestation de camionneurs contre les mesures sanitaires depuis 10 jours maintenant, fait sourciller l’ex-enquêteur au SPVM André Durocher, qui dit ne pas comprendre ce qui a bien pu se passer dans la capitale nationale.

Selon lui, la police d’Ottawa aurait pu agir en amont de la manifestation pour prévenir tout dérapage, ou état de siège, mais rien ne semble avoir été planifié.

«On leur a donné les clés de la maison, on a abdiqué dès le début, a-t-il expliqué en entrevue au TVA Nouvelles de midi. On a laissé les camions envahir et s’approprier l’espace! On a laissé les gens bâtir des camps de fortune, amener du ravitaillement!»

Le journaliste Michel Jean qui était sur place au cours du week-end, et qui a couvert de nombreuses manifestations au cours de sa carrière, a également été frappé par le peu de visibilité policière.

«Je n’en revenais pas quand j’ai vu ça. On dirait qu’il y a de l’improvisation! On craignait même dans le pire des scénarios, même si c’était peu probable, une invasion comme au Capitole. J’ai l’impression qu’ils construisent l’avion en vol et qu’ils s’ajustent au fur et à mesure. Normalement, on se prépare au pire des scénarios», assure M. Durocher.

L’ex du Service de police de la Ville de Montréal va même jusqu’à dire que la situation est humiliante dans le milieu policier.

Les policiers et la direction du service de police d’Ottawa ont-ils reçu des consignes politiques leur demandant d’éviter toute confrontation? Cet aspect n’est pas exclu.

«Est-ce qu’on leur a dit de laisser ventiler [les manifestants]? Je spécule, je ne peux pas l’affirmer.»

Il revient notamment sur cette scène où un citoyen d’Ottawa complètement excédé s’en est pris verbalement aux manifestants.

«Il a fait ça pendant quelques minutes, et jamais on a vu un policier présent. Je n’en reviens pas. J’ai bien hâte de voir cette affaire tirée au clair, car j’ai du mal à comprendre.»

Lundi, alors que la manifestation se poursuivait toujours, les policiers semblaient un peu plus nombreux.

