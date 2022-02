Matthews et Marner s’occupent des Hurricanes

Les attaquants des Maple Leafs de Toronto Auston Matthews et Mitch Marner ont chacun touché la cible deux fois pour procurer un gain de 4 à 3 en prolongation aux siens, lundi au Scotiabank Arena, contre les Hurricanes de la Caroline.

Le numéro 34 de la formation ontarienne, qui était de retour du match des étoiles, a réussi son exploit en l’espace de trois min 21 s, au deuxième vingt. Son équipe tirait de l’arrière 1 à 0 quand il a profité d’un avantage numérique pour toucher la cible une 30e fois cette saison. Il a ensuite amassé sa 31e réussite de la saison alors qu’il ne restait que 22 secondes à l’engagement.

Marner aussi a réussi son tour de force en peu de temps. Tout comme son acolyte, il a d’abord créé l’égalité 3 à 3, alors qu’il restait moins de six minutes au temps réglementaire.

En prolongation, il a hérité d’une rondelle dans l’enclave pendant une séquence chaotique devant le filet adverse pour mettre un terme au débat.

Marner s’était aussi fait complice d’un filet de Matthews, terminant ainsi son match avec trois points.

Nino Niderreiter, Anthony DeAngelo et Derek Stepan ont assuré la réplique des visiteurs.

Les Sénateurs reviennent en force

À Ottawa, les Sénateurs sont revenus de la pause du match des étoiles en pleine forme, eux qui ont vaincu les Devils du New Jersey 4 à 1, et ce, même s’ils ont accordé le premier but du match.

Le capitaine des visiteurs Nico Hischier avait ouvert les hostilités en redirigeant un tir de Jesper Bratt, dans les premières secondes d’un avantage numérique.

Ce fût toutefois le seul moment de réjouissance des Devils, qui ont vu les favoris de la foule répliqué un peu plus de cinq minutes plus tard, par l’entremise de Nick Paul.

Au deuxième engagement, les Sénateurs ont frappé deux fois en l’espace de neuf secondes. Nick Holden a d’abord secoué les cordages à l’aide d’un tir de la ligne bleue. Puis, dès la reprise du jeu, Adam Gaudette a déjoué le gardien des Devils Nico Daws pour augmenter l’avance des siens.

Connor Brown a scellé l’issue du match en troisième période.

Le gardien Matt Murray a réussi 32 arrêts devant la cage des Sénateurs. C’est donc dire qu’il n’a pas perdu en temps réglementaire à ses sept dernières sorties, lui qui a maintenu une fiche de 5-0-2 durant cette séquence.

