Nouvelle série de Télé-Québec: «Le pacte» de trois jeunes

Garder pour soi le sombre secret de ses nouvelles amitiés, plutôt improbables, pour éviter que les siens ne soient exposés au grand jour sur les réseaux sociaux.

C’est le serment que se sont fait Anïa (Sarah-Maxine Racicot), Arnaud (Léokim Beaumier-Lépine) et Théo (Mathéo Piccinin-Savard) dans la nouvelle quotidienne jeunesse Le pacte de Télé-Québec.

La fiction de proximité – qui s’approche de la réalité – aborde des thèmes lourds, comme les troubles anxieux, l’intimidation, le diabète et l’homosexualité, tout en véhiculant de belles valeurs, dont le courage, le respect et la confiance. Des thématiques qui ont été ciblées par l’équipe d’auteurs après avoir consulté de nombreux spécialistes œuvrant auprès des jeunes, tant des professeurs universitaires, des pédopsychiatres que des intervenants chez Tel-Jeunes.

Sans en faire une critique sociale, la créatrice et autrice principale de la série, Marie-Hélène Lebeau Taschereau, voulait démontrer avec Le pacte, écrite en plein cœur de la première vague de COVID-19, que les gens étaient bien plus que l’image qu’ils projetaient d’eux-mêmes sur les réseaux sociaux et que le véritable défi était de se sortir de cette image-là.

«Comment devient-on et comment accepte-t-on de montrer des facettes de nous dans lesquelles on se sent plus fragile», a-t-elle dit.

Elle voulait également mettre en scène, alors qu’elle s’imaginait un retour à la vie normale, post-confinement, des jeunes qui auront à apprendre à créer des liens, à s’ouvrir et à se faire confiance. Idem pour leurs parents, interprétés par Marilyn Castonguay, Alexandre Goyette, Fayolle Jean Jr, Debbie Lynch-White et Fanny Malette.

«Le pacte», qui s’adresse principalement aux 9-12 ans, unit ainsi Anïa, une vedette des réseaux sociaux qui trafique ses vidéos, Théo qui tente de cacher aux autres sa situation financière précaire et Arnaud, un jeune homme mystérieux qui a dû changer son identité en arrivant dans sa nouvelle école.

En plus d’être les gardiens des secrets des autres, le trio aura, au cours de la saison, à se serrer les coudes pour faire arrêter un vandale qui saccage leur école et qui menace de révéler leurs secrets un à un.

Autour d’eux gravitent Laurence (Sandrine Carneiro), une ado moyenne dans tout, Rosalie (Maïka Ferron), une miss parfaite et Olivier (Tao Vigneault), un champion de soccer aux allures de brute.

«Le pacte traite de sujets importants, parfois graves dans la vie, mais il y a une certaine légèreté. C’est-à-dire qu’il y a l’amour des parents, il y a des solutions, ils sont proactifs. Moi ça m’a fait du bien de jouer dans cet univers-là», a souligné Fanny Malette qui interprète la mère d’Arnaud.

La quotidienne jeunesse a été écrite en concomitance avec la mission de Télé-Québec qui vise à outiller les jeunes dans leur développement. «Aucune fiction à Télé-Québec n’est vide de sens. [Il y a toujours les questionnements sous-jacents] “à quoi on veut servir, quel besoin des jeunes on veut combler par un contenu qui est pertinent, percutant et qui va avoir des résonnances chez eux”», a décrit Marysol Charbonneau, directrice des contenus jeunesse et famille chez Télé-Québec, lors d’une table ronde à laquelle l’Agence QMI a participé lundi.

L’idée d’une seconde saison est par ailleurs déjà sur table.

Le pacte, une production KOTV, sera diffusée du lundi au jeudi, 18 h 30, dès le 14 février, à Télé-Québec.

