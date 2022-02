Organisme communautaire: «le budget de la dernière chance» selon le RIOCM

Estimant faire face à une situation critique, le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) demande à Québec d’injecter la somme de 100 millions $ pour les organismes montréalais œuvrant en santé et services sociaux.

«On ne demande pas au gouvernement d’être innovant, ou de se réinventer; on lui demande de mettre plus d’argents dans un programme qui existe et qui fonctionne», a résumé Marie-Andrée Painchaud-Mathieu, coordonnatrice du RICOM, en conférence de presse.

Selon le RIOCM, la moitié des 531 organismes basés à Montréal reçoivent un financement de moins de 160 000 $ par année. Une somme jugée insuffisante.

«C’est à peine suffisant pour payer nos locaux, et deux personnes à un salaire très en dessous de la moyenne. Qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse avec ça», s’est exclamée Mme Painchaud-Mathieu, qui estime que les organismes sont eux-mêmes en «mode survie».

Pour elle, les financements ponctuels sont également un frein à l’épanouissement des organismes, en raison de la lourdeur administrative qu’ils occasionnent, et de leur nature temporaire qui empêche la rétention de la main-d’œuvre.

«[Pendant la crise sanitaire], le gouvernement nous a remerciés publiquement, et il a dit à plusieurs reprises qu’il comptait sur nous. Pourtant, il refuse de nous donner les moyens de faire décemment notre travail. On est sous-financé depuis trop longtemps», a ajouté Mme Painchaud-Mathieu.

Des représentants des trois partis d’opposition à l’Assemblée nationale étaient également présents afin de soutenir le RICOM dans ses revendications.

«Les organismes communautaires nous permettent de répondre à des besoins des problématiques particulières. Ils ont une expertise spécialisée et une connaissance du terrain que le gouvernement ne devrait pas ignorer en ces temps particulièrement difficiles», a déclaré Frantz Benjamin, député libéral de Viau et porte-parole de l’opposition officielle pour la métropole.

