Quand le bouc-émissaire en a assez!

Je suis ce qu’on appelle une personne remplie d’empathie. Je veux toujours que tout le monde soit heureux, en tout temps. Pas besoin de vous dire qu’autant au travail que dans ma famille, je suis mère de trois enfants, je m’impose de faciliter les choses pour tout le monde.

C’est utile des gens comme moi mais tout le monde en abuse ! On est inévitablement la personne sollicitée pour donner un coup de main, mais les autres ne sont jamais là quand on a besoin d’eux. Ils ne voient jamais qu’on est débordé et que les aider nous demande un effort, mais on n’est pas capable d’abandonner le bateau dans la tourmente, même si on sait que dans notre cas, tout le monde va nous abandonner.

Une mère qui va péter un plomb

Bon dieu mais pétez-le ce plomb, il est temps que vous le fassiez. Mais pétez-le dans les règles de l’art, en vous donnant l’opportunité d’apprendre comment préserver votre espace vital et ne plus donner sans compter, ni sans vous garantir le minimum vital à vous.