Réduire les déchets à la source, le véritable défi à relever

Nous vivons sur une planète avec des ressources limitées qu’il faut utiliser de manière optimale. Largement documentée, cette réalité nous commande à devenir individuellement et collectivement plus responsables de nos ressources, avec des façons de consommer repensées et des entreprises évoluant vers des modèles économiques de plus en plus circulaires.

La publication récente par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) de son rapport sur l'état des lieux et la gestion des résidus ultimes ainsi que la grande couverture médiatique des dernières semaines vont dans ce même ordre d’idées.

Réduire les déchets à la source est le véritable défi à relever.

Beaucoup de travail à faire

La situation démontre que malgré des avancées, il reste beaucoup de travail à faire pour mieux gérer nos matières résiduelles. Le Québec s’est doté d’outils et de plans pour apporter une réponse à un problème de société qui s’amplifie chaque instant si toutes les parties prenantes ne travaillent pas ensemble.

D’une part, 97% des Québécois et des Québécoises utilisent le bac de récupération pour leurs matières recyclables, tandis que 53% récupèrent leurs résidus alimentaires. Ces progrès des cinq dernières années et la constance de nos bonnes habitudes illustrent l’engagement des citoyens et des citoyennes et démontrent une volonté de faire autrement. Si la grande majorité d’entre nous adopte déjà les attitudes et comportements tels que la réparation, le réemploi et la réduction du gaspillage alimentaire, il reste cependant bien du chemin à parcourir pour augmenter le taux de circularité et diminuer la quantité de déchets produits par habitant afin de laisser une empreinte minimale de notre activité sur la planète.

Passons à la vitesse supérieure

D’autre part, nous invitons les entreprises, institutions et autres acteurs clés à mettre de l’avant les nouvelles mesures et exigences structurantes que sont la modernisation de la collecte sélective, l’élargissement de la consigne et la stratégie de valorisation de la matière organique. Ces trois piliers constituent les assises nécessaires pour permettre de passer à la vitesse supérieure.

Sonia Gagné, ASC, présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC