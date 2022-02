Retour au boulot pour Félix Auger-Aliassime

Après une défaite difficile à avaler en quart de finale des Internationaux d’Australie, le Québécois Félix Auger-Aliassime tentera de retrouver le chemin de la victoire à Rotterdam face à un adversaire contre qui il obtient généralement beaucoup de succès.

Aux Pays-Bas, il amorcera son parcours en simple face au Bélarusse Egor Gerasimov, 126e au classement de l’ATP.

Il s’agira d’un cinquième affrontement entre les deux hommes. Après une victoire en quart de finale à Marseille en 2020, «FAA» a triomphé en ronde des 16 à Cologne un peu plus tard la même année et à Melbourne en 2021. Le représentant de l’unifolié avait remporté un autre duel en qualifications, en 2018.

Toutefois, il faudra éviter de le prendre à la légère, puisqu’il a servi deux performances dominantes en qualifications contre Daniel Masur (6-4 et 6-4) et Philipp Kohlschreiber (6-1 et 6-1).

Aussi, Auger-Aliassime souhaite faire oublier sa plus récente déception. Après avoir remporté les deux premières manches face au Russe Daniil Medvedev, deuxième au monde, la neuvième raquette mondiale s’est inclinée en cinq manches de 6-7 (4), 3-6, 7-6 (2), 7-5 et 6-4 en 4 h 42 min de jeu.

Malgré tout, l’athlète de 21 ans était satisfait de son jeu.

«J’ai toujours pensé que je pouvais présenter ce niveau de jeu, avait-il affirmé. Mais il y a une différence entre le croire et le réaliser. J’estime avoir lancé un bon message aux autres joueurs. Je suis prêt à me frotter aux meilleurs, je l’ai prouvé match après match.»

«Shapo» aussi

Denis Shapovalov sera également en action dans ce tournoi ATP 500. Le 12e joueur mondial, sorti par Rafael Nadal en quart en Australie, a rendez-vous avec le Tchèque Jiri Lehecka (137e). Ils n’ont jamais croisé le fer.

Les deux Canadiens participeront également au tournoi de double. Auger-Aliassime évoluera avec le Polonais Hubert Hurkacz, tandis que «Shapo» retrouvera Rohan Bopanna.