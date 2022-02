Semaine des conducteurs et conductrices en transport scolaire: Un métier qui trace la route vers la réussite

Déjà deux ans que la pandémie fait partie intégrante de nos vies, de notre réalité, que notre quotidien a été bouleversé et que plusieurs de nos habitudes ont changé.

Nos conducteurs et conductrices d’autobus, partout à travers la province, ont su s’adapter avec cœur à des mesures changeantes, parfois de dernière minute, toujours dans le but d’assurer la sécurité des 550 000 enfants qu’ils et elles transportent chaque jour, de la maison à l’école et de l’école à la maison et de contribuer à leur parcours vers la réussite scolaire.

Ainsi nous tenons à prendre le temps aujourd’hui de leur exprimer notre profonde gratitude.

Un rôle important auprès des enfants

Les conducteurs et conductrices en transport scolaire ont vu leur horaire de travail se modifier à nouveau lorsque les élèves sont passés à l’enseignement à distance. Lors du retour en classe en présentiel, ils ont répondu «présents»! Tout comme les différents intervenants du milieu scolaire, les conducteurs et conductrices d’autobus, eux aussi, ont su faire font preuve de résilience, et ce avec cette grande générosité qui les caractérise toujours.

Le rôle qu’ils jouent dans la vie de nos enfants est très important, car les conducteurs et conductrices sont bien souvent les premières personnes à les saluer le matin et les dernières à leur souhaiter une bonne fin de journée.

Dès leur première journée d’école à la maternelle jusqu’aux quelques jours précédant la tenue de leur très attendu bal de finissants au niveau secondaire, nos enfants se déplacent en autobus scolaire plus de 4000 fois au cours de leur parcours scolaire. Ce sont là 4000 trajets durant lesquels un conducteur ou une conductrice assure non seulement la sécurité de nos enfants, mais veille à leur bien-être, surveille les routes, est aux aguets des dangers imminents et surtout, fait montre d’une infinie patience.

C’est grâce à ces conducteurs et conductrices dévoués et compétents qui sillonnent nos routes chaque jour que le bilan routier en transport scolaire demeure aussi positif d’une année à l’autre.

Merci!

Aujourd’hui, dans le cadre de la Semaine des conducteurs et conductrices d’autobus scolaire et au nom de la Fédération des transporteurs par autobus, de la Fédération des centres de services scolaires du Québec et de la Fédération des comités de parents du Québec, nous souhaitons dire un immense MERCI à tous ceux et celles qui font de leur véhicule de transport scolaire un environnement bienveillant et sécuritaire pour chacun de nos enfants.

Luc Lafrance, président-directeur général, Fédération des transporteurs par autobus

Caroline Dupré, présidente-directrice générale, Fédération des centres de services scolaires du Québec

Kévin Roy, président, Fédération des comités de parents du Québec