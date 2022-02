Trudeau: silence

Notons à sa décharge que Justin Trudeau a de nouveau attrapé la COVID-19. Son confinement actuel tombe pile-poil, cependant, alors qu’Ottawa est prise en otage par les nouveaux « défenseurs » de la démocratie.

Avec des enfants, y inclus des bébés de dix mois, des familles transformées en croisées d’une liberté dont on ignorait le sens, se gèlent le corps – la tête l’étant déjà – et à la manière de nouveaux convertis prêchent la bonne nouvelle canadienne. À savoir, la fin des mesures sanitaires.

En prétendant que nous vivons en dictature comme au temps de Hitler en Allemagne – oui, Monsieur, oui Madame, c’est la comparaison bâclée qu’ils utilisent –, les manifestants annoncent leur intention de faire tomber le gouvernement. F**k Trudeau. Welcome chez la gouverneure générale bilingue qui parle sa langue et la leur, l’anglais.

Le premier ministre taiseux ne dit mot depuis plusieurs jours. Lui, le grand centralisateur qui résiste devant les demandes autonomistes du Québec, délègue la responsabilité de nettoyer les rues des camions et des manifestants à la police d’Ottawa, dont le chef apparaît de plus en plus estomaqué, voire perturbé.

Pensée magique

C’est bien connu, les petits enfants se ferment les yeux et se bouchent les oreilles pour ne pas voir ni entendre ce qui fait peur. Justin en est presque là. Cela s’appelle la pensée magique.

Le Journal titrait hier « Gros défoulement familial ». Mes confrères rapportaient que plusieurs parents antitout justifiaient la présence de leur progéniture par des arguments ou plus exactement par des justifications « pédagogiques ». Cela se résumait par cette phrase : « Les enfants doivent voir ça ». On ne devra pas se surprendre si à l’adolescence ces mêmes enfants veulent « faire ça ». Le ça au sens de Freud, c’est-à-dire l’interdit.

Par son silence sur ses intentions, Justin Trudeau se comporte comme si une hirondelle faisait le printemps. Donc le temps et sa propre patience arrangeront les « choses ».

François Legault semble plus déterminé. Nous verrons en chronique demain s’il est à la hauteur de ce que la majorité silencieuse québécoise attend de lui.