Un comité plénier sur le tramway le 15 mars

Le maire Bruno Marchand a annoncé que le comité plénier promis sur le tramway se tiendra le 15 mars, au conseil municipal.

Le maire a lancé la séance du conseil de lundi en abordant le sujet du tramway. Le comité plénier avait été demandé par la formation Québec 21, mais il est intéressant pour tous les partis au conseil, a indiqué le maire.

Dialogue

«On prendra le temps de discuter et de dialoguer. Les élus pourront poser leurs questions aux différents intervenants, de façon à faire un tour d’horizon qui va venir compléter ce qui s'est déjà fait sur le tramway.»

De plus, le comité directeur du projet se réunira mardi, pour la première fois depuis l'élection du 7 novembre.Quant aux consultations citoyennes, elles débuteront le 28 février. On commencera par le secteur Montcalm, a indiqué le maire. Suivront ensuite, dans l'ordre ou dans le désordre, les secteurs de la Chaudière, Saint-Charles-Garnier, Saint-Roch et D'Estimauville.

Réseaux sociaux

De plus, dès cette semaine et de façon hebdomadaire, la Ville répondra aux questions des citoyens sur les réseaux sociaux. «Plus on en parle, mieux c'est», a réagi le chef de l'opposition officielle, Claude Villeneuve. Il se réjouit d'ailleurs de la tenue de la première rencontre du comité directeur, dont il fait partie. «Je suis très enthousiaste à l’idée de participer à cette rencontre. On entre dans une période enthousiasmante.»

