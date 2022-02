Un Québécois qualifié pour un tournoi de la PGA

Le golfeur québécois Étienne Papineau a obtenu son laissez-passer pour l’Omnium Waste Management de Phoenix, un tournoi de la PGA, lors d’un tournoi qualificatif, lundi.

L’athlète de 25 ans a amorcé sa ronde en force, calant quatre oiselets sur le neuf d’aller. Son élan a été quelque peu coupé par la suite, lui qui a réussi deux oiselets et autant de boguey entre le 10e et le 15e fanion.

C’est finalement un dernier oiselet, sur le 18e et dernier trou, qui lui a octroyé une carte de 67 (-5) et une qualification pour l’événement de la PGA qui aura lieu du 10 au 13 février, à Scottsdale en Arizona.

Ben Silverman, un autre représentant de l’unifolié en lice lors de cette compétition qualificative, a obtenu son droit de passage pour le tournoi en raison d’une carte de 66 (-6), le meilleur résultat du jour.

Il y aura donc six Canadiens au départ du parcours TPC Scottsdale, jeudi, puisque Papineau et Silverman rejoindront Corey Conners, Adam Hadwin, Roger Sloan et Nick Taylor.