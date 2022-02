Une bière sans alcool qui contient de la vitamine D, c’est nouveau!

Corona Sunbrew 0,0 % est la première et la seule bière non alcoolisée contenant 30% de la valeur quotidienne de vitamine D dans chaque bouteille de 330 ml. Et c’est au Canada qu’elle a choisi d’être lancée en avant première mondiale!

Le mois de février sans alcool, c’est tendance!

Cette bouteille affichant un chaud soleil réconfortant est une excellente façon de démarrer la nouvelle année si vous êtes à la recherche d'une délicieuse bière sans alcool. Avec Corona Sunbrew 0,0 %, vous pouvez toujours apprécier le moment avec vos amis.

Corona Sunbrew 0,0 % conserve l'essence de Corona, avec 60 calories par bouteille. Elle a été développée à partir de Corona Extra en extrayant l'alcool, puis en mélangeant la bière non alcoolisée avec de la vitamine D et des arômes naturels pour obtenir la recette finale. N’oubliez pas l’indispensable quartier de lime qui sublimera votre bière!

Corona Sunbrew 0,0 % est maintenant disponible en emballage de six bouteilles dans certaines épiceries du Québec et bientôt partout au Canada.