RONDEAU, Gilles



Les membres de la famille de Gilles Rondeau, sa femme Hélène, son fils Michel et sa conjointe, son petit-fils Maxim et ses deux soeurs, sa soeur Claudette et son époux, ainsi que ses arrière-petits-enfants et neveux et nièces ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de Gilles. Il nous a quittés dans la nuit du 4 février 2022 suite à un cancer.Un don à la maison de soins palliatifs Marie-Clarac serait apprécié plutôt que des fleurs.