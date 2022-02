5 modèles de véhicules d’occasion pour la famille qu’il vous faut en 2022

Le concept de bulle familiale, ça vous dit quelque chose? Certes, la pandémie a changé bien des habitudes, mais un fait demeure: les véhicules à vocation utilitaire et familiale ont énormément la cote auprès des Québécois.

Afin de démarrer l’année 2022 du bon pied, il se peut que vous envisagiez de changer de modèle de véhicule, pour le bonheur des petits et des grands. Mais nul besoin de magasiner dans le neuf!

Grâce à des détaillants comme HGrégoire qui disposent d'un inventaire impressionnant de véhicules d’occasion de qualité pour la famille, il est facile de mettre la main rapidement sur l’exemplaire qui correspondra à votre budget et à votre style de vie.

Voici une liste de modèles de fourgonnettes et de familiales à considérer en 2022:

Toyota Sienna

Pouvant accueillir sept ou huit passagers en tout confort, la Toyota Sienna est une autre fourgonnette qui plaît aux familles. Outre la Pacifica depuis 2021, c’est aussi la seule fourgonnette qui dispose d'un rouage intégral, assurant des déplacements plus sécuritaires sous la pluie ou dans la neige.

Avis aux adeptes de camping: son excellent V6 ne rencontre aucune difficulté à tirer une roulotte allant jusqu’à 3 500 livres. Et impossible d’ignorer la fiabilité qui fait la réputation des produits Toyota!

Honda Odyssey

Plus besoin de présenter la Honda Odyssey, qui s’avère une référence en matière de fourgonnettes depuis de nombreuses années. Fiable et spacieuse, elle procure beaucoup de confort et regorge de solutions pratiques, et encore plus depuis la refonte de 2018.

Mentionnons le système d’interphone Cabin Talk ou encore l’aspirateur intégré en version Touring – parfait pour tous les petits dégâts!

Dodge Grand Caravan

La Grand Caravan est de loin la fourgonnette qui a le plus d’expérience dans l’industrie et elle le prouve avec plusieurs caractéristiques innovatrices comme les fameux sièges Stow ’n Go rabattables dans le plancher. Son volume de chargement total frôle les 4 000 litres! Le V6 de 3,6 litres fait du bon travail avec ses 283 chevaux, qui sont habilement contrôlés par une boîte automatique à six rapports.

Recherchez une version Ensemble valeur plus si votre budget est limité, sinon une GT tout équipée pour le summum du confort et du divertissement sur la route. La Grand Caravan n’a pratiquement pas changé depuis sa dernière refonte en 2008, donc l’année-modèle a peu d’incidence.

Subaru Outback

Qui dit famille, dit familiale! Et dans le genre, aucune n’est plus polyvalente ni satisfaisante que la Subaru Outback, que ce soit avant ou après sa refonte de 2020.

Malgré l’absence d’une troisième rangée, elle séduit par son espace, son confort et sa commodité. Des longerons de toit pratiques jusqu’au rouage intégral de série, cette Subaru vous rendra de précieux services – de la maison jusqu’au chalet. Étant donné sa durabilité, vous pourrez en profiter longtemps!

Dodge Journey

Ce véhicule nous a quittés. Pourtant, à titre de véhicule à sept places le moins cher sur le marché canadien, ses ventes étaient encore respectables.

Un Dodge Journey d’occasion est un véhicule familial pratique et souvent plus abordable qu’une Grand Caravan. Optez pour une version à moteur V6 et à rouage intégral pour un maximum d’agrément sur la route.

Dénicher un bon véhicule familial à un prix abordable est presque un jeu d’enfant. Rendez-vous chez le détaillant d’occasion HGrégoire, qui rassemble uniquement des véhicules de qualité certifiés ayant été inspectés en plus de 150 points. Et avec la garantie de satisfaction de 7 jours ou argent remis, impossible de vous tromper!