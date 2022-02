Allègements: le milieu des affaires en veut plus

Le plan d'allègement des mesures sanitaires jusqu'à la mi-mars présenté par le premier ministre François Legault a été salué par le milieu des affaires, qui demeure néanmoins sur sa faim.

La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) a notamment affirmé qu'«il était temps» que le gouvernement présente un plan de relance, vu que «les entreprises ont besoin de prévisibilité».

Cela dit, la FCEI aimerait que le déconfinement se fasse encore plus rapidement qu'annoncé, entre autres pour la réouverture des bars prévue le 28 février,

«Pourquoi ne pas leur permettre dès maintenant de reprendre leur activité avec limitation, quand on sait que les personnes peuvent prendre un verre au restaurant ou en se rencontrant entre eux dans un domicile qui sera sans limite légale dès le 12 février prochain? On va faire manquer à ces PME des événements sportifs, comme le Super Bowl, et donc des recettes névralgiques», a déploré François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Une position partagée par l’Union des Tenanciers de Bars du Québec (UTBQ) et par la Corporation des Propriétaires de Bars, Brasseries et Tavernes du Québec (CPBBTQ), « déçus» de ne pas pouvoir rouvrir pour le Superbowl.

«Les employés du milieu sont également déçus de demeurer sans emploi pour encore près de trois autres semaines, ce qui en forcera plusieurs, qui ne l’avaient pas déjà fait, à changer de corps de métier», ont déclaré conjointement les deux regroupements.

De son côté, le Conseil canadien du commerce de détail aurait espéré avoir une date pour pouvoir mettre fin à l'exigence du passeport vaccinal dans les magasins à grande surface.

«Les clients dans les files d’attente sont de plus en plus nombreux et de moins en moins patients, en particulier dans les commerces qui distribuent des produits jugés essentiels. Tout le mécontentement exprimé par ces gens impatients est dirigé, parfois avec violence, vers les employés, qui ne font qu’appliquer les règles», s'est inquiété le président du CCCD – Québec, Michel Rochette.