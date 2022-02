Certaines grèves ont du bon

On fait partie mon conjoint et moi des parents qui ont vécu un mauvais moment quand les CPE ont fermé leurs portes pour cause de grève en décembre. Ce fut tout un aria pour passer au travers sans manquer de journées de travail. N’eût été les deux grands-mères de nos enfants, je ne sais pas comment on se serait débrouillé. Ça nous a fait prendre conscience de l’importance de ces lieux d’éducation pour nos petits, et celle encore plus grande de bien traiter celles qui y travaillent.

Une maman

Excellente conclusion que la vôtre. Comme pour les travailleurs de la santé desquels on ne peut se passer, comment a-t-on pu faire abstraction aussi longtemps de l’importance de ces personnes qui consacrent leur vie au bien-être de nos tout-petits ?