Christian Mbilli en vedette au Casino

Le boxeur Christian Mbilli reviendra dans l’arène le 26 mars au Casino de Montréal afin de défendre son titre Continental du World Boxing Council (WBC) contre son compatriote français Nadjib Mohammedi.

• À lire aussi: Voici un bel exemple d’une transition matérielle à virtuelle

• À lire aussi: Artur Beterbiev dans un combat d’unification?

Son promoteur Eye of the Tiger Management (EOTTM) a dévoilé quelques détails de son événement qui sera le troisième de la série soulignant le 10e anniversaire de l’entreprise. Ayant grimpé au huitième rang mondial du WBC chez les 168 lb grâce à sa victoire par décision unanime contre l’Américain Ronald Ellis le 11 décembre, Mbilli (20-0-0, 18 K.-O.) aura à se frotter à un rival qui a remporté ses trois derniers affrontements. Mohammedi (44-8-0, 27 K.-O.) compte plus de 300 rounds chez les professionnels et est classé 18e au monde par le site spécialisé Boxrec. Il est un ancien adversaire de Sergey Kovalev et d’Oleksandr Gvozdyk.

«Alors que Mohammedi était déjà au sommet de la boxe française, Mbilli, lui, peaufinait sa boxe chez les amateurs. Cet affrontement représente donc le duel classique où l’expérience fait face à la jeunesse. Mbilli devra être prudent, puisque Mohammedi est un excellent contre-attaquant en plus d'avoir une bonne force de frappe», a souligné dans un communiqué le directeur du développement et entraîneur de Mbilli, Marc Ramsay.

Autre duel intéressant

Au nombre des autres chocs proposés par EOTTM, il y aura celui opposant Artem Oganesyan (12-0-0, 10 K.-O.) au vétéran néerlandais Stephen Danyo (20-4-3, 7 K.-O.) en demi-finale de la soirée.

Le Russe Oganesyan effectuera son premier combat depuis son déménagement en sol montréalais accompagné de Ramsay, son nouvel instructeur. Pour sa part, Danyo n’a jamais perdu par K.-O.