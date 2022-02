Clôturer un monument symbolique n'est pas une solution

Comme cela est le cas chaque semaine, une nouvelle clôture de métal a été installée à Ottawa. Habituellement, ce type de clôture est érigé aux abords des chantiers de construction afin d’assurer la protection du public. Mais pas cette fois, pas cette nouvelle clôture.

Il y a quelques jours, une vulgaire clôture de métal a été installée directement autour du Monument commémoratif de guerre du Canada, bloquant ainsi l’accès à la tombe du Soldat inconnu, qui se trouve devant. Honnêtement, il s'agit d'une absurdité, monumentale justement, d'avoir installé une telle clôture autour de l'un des symboles de liberté et de sacrifice les plus significatifs du Canada.

Les 28 000 soldats inconnus représentés par cette tombe n'ont certainement pas laissé leur vie sur les champs de bataille depuis la fondation du Canada afin de finir «clôturés» dans leur propre pays.

Des gestes inacceptables

Et vous savez pourquoi une personne au gouvernement fédéral a eu la brillante idée de faire installer cette clôture?

Parce que quelques hurluberlus (et hurluberlues aussi) et quelques sans-dessein avec une absence de conscience sociale, de connaissances historiques et de respect fondamental des valeurs, des droits et des symboles forts de notre nation ont commis des gestes criminels, mais aussi moralement et éthiquement inacceptables à l'égard de la tombe du Soldat inconnu.

Nous ne connaissons pas les motivations de leurs gestes; la provocation sans doute fait partie du lot, ainsi que la simple stupidité, mais absolument aucune raison qui pourrait être évoquée ne peut justifier un tel affront contre ceux et celles qui ont fait le sacrifice ultime pour vivre en liberté au Canada.

À vous, ceux et celles qui se reconnaissent comme ces hurluberlus et ces sans-dessein, à moins que cela ne soit pour saluer ou souligner votre respect, vous ne touchez pas à la tombe du Soldat inconnu. Point final.

Si vous ne comprenez pas ce simple message que tous les vétérans des Forces armées canadiennes vous rappelleront avec ardeur, que vous continuez vos gestes criminels et que votre manque de respect pour nos valeurs, nos droits et nos traditions est plus fort que tout, eh bien, vous vous ferez arrêter et vous serez traduits en justice.

Mon commentaire n’a absolument rien à voir avec la manifestation qui se déroule actuellement sur la colline du Parlement, à Ottawa. Ce n’est pas la première manifestation que la rue Wellington accueille depuis les débuts du Canada. Manifester est un droit dans notre pays. Les manifestants actuels comme ceux du passé ont un devoir de le faire correctement et dans le respect des lois ainsi que des monuments.

Surveillance

Maintenant, enlevez cette clôture ridicule autour de la tombe du Soldat inconnu et remplacez-la par de la surveillance policière et militaire. Clôturer un monument symbolique comme le Monument commémoratif de guerre n'est pas une solution. Ce n'est pas ça, le Canada!

Que nous nous tenions debout comme un vrai peuple devant les criminels sans conscience qui prennent d'assaut les symboles de notre pays. Nous avons des lois, alors appliquons-les.

Photo courtoisie

Dave Blackburn, Ph. D.

Vétéran des Forces armées canadiennes

Chercheur en santé mentale des vétérans et militaires