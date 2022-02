Voici comment bien choisir son pain bio selon Hubert Cormier, docteur en nutrition

En matière d’alimentation, les ingrédients biologiques attirent de plus en plus notre attention, mais entre mention et certification, il peut parfois être difficile de faire la distinction. Hubert Cormier, docteur en nutrition et porte-parole de Bon MatinMD, nous donne ses meilleurs conseils pour dénicher un bon pain bio sans faire de compromis sur le goût!

Au Canada, pour qu’une entreprise du secteur agroalimentaire obtienne la certification biologique, elle doit passer à travers un processus rigoureux. «Ça représente beaucoup de travail pour les entreprises, mais ça assure une belle tranquillité d’esprit pour le consommateur», souligne Hubert Cormier.

La certification biologique peut renforcer la confiance

«D’abord et avant tout, seuls les produits contenant 95 % ou plus d’ingrédients biologiques peuvent être étiquetés biologiques et utiliser le logo Biologique Canada. Les produits contenant de 70 % à 95 % d'ingrédients biologiques peuvent utiliser la déclaration "contient XX % d'ingrédients biologiques" sur l'étiquette en précisant le pourcentage d'ingrédients biologiques. Ces produits ne peuvent pas utiliser le logo Biologique Canada ou la mention "bio". Il faudra se référer à la liste complète des ingrédients pour savoir lesquels sont bio», précise le docteur en nutrition.

Sur sa nouvelle variété de pains Bon MatinMD La mie BIOMC, l’entreprise affiche fièrement le logo Biologique Canada, ce qui, selon l'Association canadienne du commerce des produits biologiques, représente:

La protection de l’environnement et du climat

La conservation de la fertilité des sols

Le maintien de la biodiversité

Le respect des cycles naturels et du bien-être animal

La non-utilisation de produits chimiques de synthèse

La non-utilisation d’OGM

«C’est donc dire que les produits biologiques représentent une alternative de choix qui peut également soutenir la santé de notre environnement», ajoute-t-il.

Les secrets d’un bon pain bio

Face aux nombreuses options qui s’offrent à vous lorsque vous faites l’épicerie, il peut parfois sembler difficile de faire un choix qui s’accorde avec alimentation équilibrée. Hubert Cormier partage ses critères de sélection pour vous permettre de faciliter vos décisions.

Les logos: «Faciles à repérer sur l’emballage des produits, les logos Biologique Canada et Projet sans OGM vérifié sont des indicateurs clés qui vous assurent une tranquillité d’esprit, puisque cela signifie que des certificateurs externes ont révisé les produits afin de s’assurer leur éligibilité. Les nouveaux pains biologiques Bon MatinMD affichent également la mention Végétalien, ce qui est très intéressant pour les consommateurs véganes.»

La combinaison protéines et fibres: «La teneur en fibres et le contenu en protéines sont des indicateurs importants. Par exemple, une grande quantité de grains entiers va permettre d'augmenter l’apport en fibres. Au déjeuner, cette combinaison pourrait contribuer à la satiété.»

La variété des céréales: «J’adore quand les ingrédients sortent un peu de l’ordinaire comme dans le pain 22 Céréales et graines. Les graines de teff et de kaniwa apportent un goût très intéressant à la recette.»

Les critères de sélection d’Hubert Cormier, docteur en nutrition

Des logos qui inspirent confiance

Une bonne source de fibres

Des saveurs intéressantes X

Une variété qui se démarque en valeur nutritive

Les nouveaux pains Bon MatinMD La mie BIOMC vous offrent une solution nutritive et savoureuse. Les trois produits de la variété sont biologiques, projet sans OGM vérifié, végétaliens, en plus d’être sans colorants, arômes, ni agents de conservation artificiels.

«Avec Bon MatinMD La mie BIOMC, vous bénéficiez d'avantages nutritionnels élevés. Mention spéciale pour le pain 100 % Grains entiers qui se distingue par sa teneur élevée en fibres. Il ne contient rien de moins que 43 g de grains entiers par portion de 2 tranches (80 g). »

De délicieuses recettes pour vous accompagner tout au long de la journée

Les ingrédients biologiques ne riment en aucun cas avec manque de goût! Les pains Bon MatinMD La mie BIOMC vous permettent de concocter des recettes savoureuses, que ce soit pour le déjeuner, le dîner, la collation ou le souper.

«C’est un produit super polyvalent», ajoute Hubert Cormier qui adore cuisiner avec cette nouvelle variété de pains biologiques.

Affichant fièrement le logo Biologique Canada, les 3 nouveaux pains Bon MatinMD La mie BIOMC représentent une solution saine et savoureuse qui se prête à une foule de recettes. Rayonnez de bien-être du déjeuner au souper!