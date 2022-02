«Convoi de la liberté»: Plus de 1300 amendes distribuées à ce jour à Ottawa

Les amendes et les arrestations continuent à s'empiler à Ottawa, tout près de deux semaines après le début des manifestations qui paralysent le centre-ville.

En date de midi, mardi, les policiers avaient distribué plus de 1300 amendes de toutes sortes aux manifestants, que ce soit pour des violations au Code de la route ou en lien avec le bruit.

De plus, 23 personnes ont désormais été arrêtées et devront faire face à la justice pour divers crimes, incluant pour avoir résisté à la police, pour bris de probation, pour avoir proféré des menaces, ou encore, pour méfait, l'accusation retenue par la police pour les manifestants qui ravitaillent les camionneurs en diesel. Au total, 85 enquêtes criminelles sont en cours, tandis que la ligne téléphonique dédiée aux crimes haineux a reçu plus de 200 appels.

La police, qui a réclamé lundi d'obtenir 1800 policiers en renfort pour soutenir les 1200 agents de sa force régulière, estime que seulement une centaine de manifestants se trouvent toujours sur la rue Wellington, ainsi que 418 véhicules.

Par ailleurs, selon l'évaluation de la police d'Ottawa, des enfants se trouvent dans 25 % des camions participants à la manifestation. «Nous sommes en consultation avec la société de l'aide à l'enfance pour assurer la sécurité de ces enfants», a assuré le corps policier.