Denis Coderre redevient consultant au privé

Défait dans la course à la mairie de Montréal en novembre dernier, Denis Coderre se tourne vers le privé. Il conseillera le Groupe Helios, une entreprise œuvrant dans le traitement de l’eau.

M. Coderre en a fait l’annonce sur Facebook mardi en fin d’après-midi.

«L’avenir de l’eau et surtout de sa gestion doit être une priorité dans une économie verte et une réelle politique de développement durable. L’eau douce est une denrée essentielle pour la vie. Il faut la protéger, la respecter et surtout assurer sa pérennité et son accessibilité», a-t-il écrit dans sa publication, ajoutant qu’il en va de «la survie de la planète».

Élu maire en 2013 avant d’être défait quatre ans plus tard, M. Coderre a tenté un retour en politique à l’automne dernier. Son refus initial de dévoiler la liste des entreprises pour lesquelles il a été consultant avait fortement nui au dernier droit de sa campagne.

À la suite de sa défaite, il a annoncé sa retraite de la politique, mettant ainsi fin à une longue carrière dans le milieu.