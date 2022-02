Derick Brassard voit la lumière au bout du tunnel

Derick Brassard voit son calvaire prendre fin, lui qui devrait effectuer un retour au jeu mercredi pour les Flyers de Philadelphie après deux mois difficiles en raison d’une blessure à la hanche.

Depuis qu’il a été blessé le 23 novembre contre le Lightning à Tampa, Brassard a tenté deux retours qui ne se sont pas déroulés comme prévu : la première fois contre les Devils du New Jersey le 8 décembre, puis le 6 janvier face aux Penguins de Pittsburgh. Mais chaque fois, c’était trop tôt.

«Ç’a été deux moins assez longs, a avoué Brassard en vidéoconférence, mardi. De ne pas être capable d’aider mes coéquipiers, je crois que ç’a été la partie la plus difficile. J’espère être prêt à jouer. Ça prendra probablement quelques matchs pour revenir à la normale, mais je vais essayer de garder les choses simples.»

Brassard a porté les couleurs de neuf équipes dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dont six au cours des quatre dernières campagnes. Et malgré tous ces changements de paysage, il a été capable d’éviter les blessures graves.

Ainsi, les dernières semaines ont été particulièrement difficiles à accepter pour l’athlète de 34 ans, qui a rarement vécu ce genre de situation au cours de sa carrière.

Frustrant

«C’est difficile de venir à la patinoire tous les matins, a dit Brassard à propos de sa période de convalescence. J’ai eu plusieurs séances sur la glace seul, ou avec un entraîneur, mais sans gardien ou quoi que ce soit. Et vous voyez vos coéquipiers s’entraîner, voyager et essayer très dur de bien faire sur la glace. Et vous n’êtes pas capable de jouer; ça donne de mauvaises sensations.»

«J’ai tiré beaucoup de fierté d’être resté en santé au cours des dernières années. Tôt dans ma carrière, j’ai raté quelques séquences en raison de mon épaule. Ainsi, rater deux mois pour ce qu’on va appeler une petite blessure pour laquelle vous ne pouvez rien faire, c’est frustrant.»

Brassard a jusqu’ici récolté quatre buts et 11 points en 19 matchs cette saison, tout en montant un différentiel de +7. Les Flyers sont pour leur part septièmes dans la section Métropolitaine en vertu d'une fiche de 15-22-8 et présentent un différentiel de -39.