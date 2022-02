Des années d’attente et toujours pas de procès

Presque quatre ans après avoir porté plainte, une femme qui aurait subi 11 ans de sévices sexuels est désespérée de voir le procès de son agresseur allégué être continuellement reporté.

« Chaque fois, je dois replonger dans mes souvenirs, puis, la veille du procès, on m’annonce que ça va être reporté... C’est rendu que je me demande si la justice prend l’affaire au sérieux », a-t-elle confié au Journal.

La femme autour de la trentaine, que l’on ne peut identifier sur ordre du tribunal, affirme avoir été agressée sexuellement par son propre père, entre 2000 et 2011.

Elle a trouvé la force de dénoncer, si bien qu’en 2018, son père de 61 ans a été accusé d’inceste et d’exploitation sexuelle, entre autres.

Le dossier a cheminé, l’accusé a été cité à procès en 2019, mais depuis deux ans, tout est continuellement reporté à la demande de la défense.

« Plus on retarde, plus l’accusé est content parce qu’il peut vivre sa vie, a dit la plaignante. Pendant ce temps, ça a un impact sur moi, sur mon entourage... Les gens devraient réaliser que ça cause un stress physique et psychologique pour les victimes. C’est épuisant, je suis découragée. »

Souffrance additionnelle

Comme les remises sont demandées par la défense, il n’y a pas de risque que l’accusé obtienne un arrêt des procédures en raison des délais. Mais pour la victime, ce n’est que de la souffrance additionnelle, au point d’envisager de tout laisser tomber.

Photo courtoisie

Pour Arlène Gaudreault, présidente de l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes, une solution doit être mise de l’avant afin de rebâtir la confiance des victimes envers la justice.

« C’est assez clair qu’il y a un déséquilibre entre le droit des accusés et des victimes. Une sensibilisation devrait être faite auprès des juges », a commenté Mme Gaudreault.

Elle affirme que l’arrivée des tribunaux spécialisés pourrait aider à éviter des situations semblables.

Témoigner enfin...

Mais pour la plaignante qui attend depuis deux ans la tenue du procès de son père, tout ce qui compte, c’est qu’elle puisse finalement témoigner et obtenir un verdict.

Elle sera d’ailleurs au palais de justice de Laval, ce matin, pour témoigner auprès d’un juge que cette attente est, à ses yeux, inhumaine.

« Tout ce que je veux, c’est de pouvoir tourner la page et recommencer à vivre », conclut-elle.