Deux cliniques d'hygiénistes dentaires dans l'Est-du-Québec

Deux cliniques d'hygiénistes dentaires ouvriront prochainement leurs portes dans l'Est-du-Québec, en Haute-Gaspésie et à Matane.

Depuis septembre 2020, les hygiénistes ne sont plus tenus de travailler sous la direction d’un dentiste. Présentement, il en manque 1500 au Québec, même si 300 étudiants graduent chaque année.

L'ouverture de ces cliniques indépendantes est une solution à la pénurie de main-d’œuvre selon l’Ordre des hygiénistes, qui réclament également que les soins soient couverts par la RAMQ.

«Avec la régie de l’assurance-maladie, les soins de la bouche ne sont pas couverts, a expliqué le président de l'Ordre, Jean-François Lortie. Pourquoi la bouche, les yeux ne font pas partie du système de santé couvert par la Régie de l’assurance-maladie quand on sait, maintenant, que la santé de la bouche est reliée directement avec la santé globale, la santé générale?»

«Une grande révision de la RAMQ devrait se faire, car en ce moment, on n'est pas reconnu comme bénéficiaire de la RAMQ, donc les soins ne seront pas couverts pour le moment, ce qui est une aberration parce que les soins préventifs, c’est là qu’on fait le plus d’économies», a commenté l'hygiéniste dentaire Annie Dionne, qui ouvrira en juin sa clinique indépendante à Matane.

Les besoins sont criants dans l’Est-du-Québec. Plusieurs cabinets de dentistes doivent refuser des patients, car ils sont débordés et n'ont plus de place, ce qui fait en sorte que les patients doivent parfois parcourir des centaines de kilomètres afin d’obtenir des soins de santé.

«On répond à des gens qui peuvent habiter aussi loin que Mont-Louis. J’en ai peut-être même plus loin encore. Puis, chaque jour, on refuse 5 à 10 patients qui appellent toutes les cliniques (à Matane et Rimouski)», a ajouté Mme Dionne, selon qui des patients doivent parfois se rendre jusqu'à Québec.

Bien qu’aucun chiffre officiel n'ait été divulgué, l’Ordre des hygiénistes dentaires croit qu’une quinzaine de cliniques indépendantes ouvriront au cours des prochains mois dans l’ensemble des régions du Québec.