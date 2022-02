La vaccination obligatoire n’est pas un problème chez TFI International

La vaccination obligatoire n’a pas causé de problèmes au PDG de TFI International, l’une des plus grosses entreprises de camionnage au Canada.

«La vaccination, chez TFI, ce n'est pas du tout un enjeu», a affirmé Alain Bédard lors d’une conférence téléphonique visant à discuter des résultats financiers de l'entreprise au quatrième trimestre, selon des propos relayés par le Financial Post.

Le dirigeant de l'entreprise basée à Montréal a précisé que la majorité de ses camionneurs sont vaccinés et que les quelques-uns qui ne le sont pas sont tout simplement affectés à des trajets à l'intérieur du pays.

Le plus gros défi pour la compagnie québécoise lors du début de l’année, ce fut plutôt les nombreux employés qui ont dû s’isoler en janvier en raison du variant Omicron. Toutefois, les finances de l’entreprise basée à Montréal ne semblent pas avoir été affectées, le mois de janvier s’annonçant comme le meilleur mois de janvier «de tous les temps pour l’entreprise», selon M. Bédard.

«Au cours du quatrième trimestre, notre bénéfice d'exploitation a augmenté de 84%», a déclaré M. Bédard. «En nous concentrant tout au long de la pandémie sur nos principes de fonctionnement de longue date qui mettent l'accent sur l'efficacité, un flux de trésorerie solide et l'allocation stratégique du capital, nous sommes entrés dans la nouvelle année plus forts que jamais.»

Les conditions du marché ont permis à TFI d’accroître son bénéfice net de 67% à 144,1 M$ US. Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient en moyenne un bénéfice par action de 1,17 $ US et des revenus de 2 G$ US.

Quelque 30 000 camions traversent la frontière canado-américaine chaque jour, transportant pour près de 850 M$ US de marchandises, selon les chiffres de 2020 du Bureau des statistiques sur les transports (BTS) des États-Unis.