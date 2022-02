L'Alberta met fin au passeport vaccinal dès minuit

Jugeant venu le moment de mettre fin aux mesures sanitaires, le premier ministre de l'Alberta a annoncé, mardi, que l'exigence du passeport vaccinal cessera dès minuit dans sa province, tandis que les masques suivront dans trois semaines.

«Notre approche face à la COVID doit changer à mesure que la maladie évolue», a plaidé Jason Kenney lors d'un point de presse au cours duquel il a présenté son plan d'abolition des mesures sanitaires en Alberta.

Mesure phare et marquante de la lutte contre la COVID-19 dans les provinces, le passeport vaccinal n'apporte désormais plus rien dans la lutte contre le virus, juge le premier ministre.

«Le programme d'exemption des restrictions a atteint son but et a fait son travail. Il ne mène plus à un plus grand taux de vaccination», a justifié Jason Kenney.

En plus de mettre fin à cette exigence, le gouvernement va lever dès minuit les restrictions sur la consommation d'alcool dans les bars et restaurant, sur les heures de fermeture et sur le nombre de personnes par table, entre autres.

De plus, les restrictions sur le nombre de personnes dans les commerces et autres établissements sont levées, exception faite des grandes salles, limitées à 50 % de leur capacité si elles peuvent accueillir plus de 1000 personnes.

À bas les masques

Par ailleurs, les Alberta pourront très bientôt raccrocher leurs masques, a promis M. Kenney.

Ainsi, dès le 14 février, les masques ne seront plus nécessaires pour les enfants de tous âges dans les écoles, tandis que les enfants de 12 ans et moins n'auront plus du tout à le porter, où que ce soit.

«Comme je l'ai souvent dit, les enfants ont souffert d'un fardeau injuste au cours de la pandémie. Compte tenu du très faible risque que pose la COVID-19 pour les enfants, il n'est plus justifiable, après deux longues années, de perturber et de restreindre la vie des enfants. Il est temps de laisser les enfants être des enfants», a-t-il affirmé.

Les adultes, eux, devront patienter deux semaines de plus jusqu'au 1er mars, date où pratiquement toutes les mesures sanitaires restantes seront abolies, incluant celle du port obligatoire du masque.

«Si nous voyons une hausse marquante de la pression dans nos hôpitaux, nous pourrions avoir à mettre sur pause certaines de ces mesures, mais nous sommes déterminés à revenir à une vie normale», a tempéré Jason Kenney.

Plus tôt mardi, le premier ministre de la Saskatchewan, Scott, Moe, était devenu le premier à annoncer la fin du passeport vaccinal à partir du 14 février.

L'été dernier, l'Alberta et la Saskatchewan avaient aussi été aux premières loges du déconfinement. Ces deux provinces s'étaient cependant retrouvées avec une importante quatrième vague à la fin de l'été, qui s'était avéré plus importante que dans les autres provinces.