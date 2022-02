Le «bon moment» pour rouvrir

Le retour à une vie presque normale arrive au « bon moment » au Québec, selon plusieurs experts en santé.

« On nous a annoncé un plan clair et net. C’est un vent de fraîcheur et d’optimisme dont la population a besoin. Notre système est encore dans une situation fragile, mais bien meilleure, alors c’était le bon moment pour annoncer ces directives », estime Benoit Barbeau, expert en virologie et professeur en sciences biologiques à l’UQAM.

Les nouveaux allègements annoncés par le gouvernement, notamment ceux sur les rassemblements privés, sont vus d’un bon œil par le Dr Karl Weiss, microbiologiste et spécialiste en maladies infectieuses à l’Hôpital général juif de Montréal.

« Je pense qu’il faut faire confiance à la population québécoise, qui dans l’immense majorité s’est très bien comportée à ce jour, a très bien suivi les recommandations, est allée chercher sa vaccination, a été disciplinée. Moi, j’ai très confiance et je pense que c’est une très bonne stratégie », a expliqué le médecin en entrevue avec LCN.

Gros bon sens

Il considère que les gens sont capables d’utiliser leur gros bon sens et de faire preuve de discernement.

« C’est sûr que si votre grand-mère qui a de gros problèmes cardiaques et qu’elle est sous un respirateur d’oxygène à la maison, ce n’est peut-être pas le bon moment de faire venir 40 personnes autour d’elle ! » a-t-il donné en exemple.

Bien que les rassemblements privés soient autorisés, Karl Weiss prévient que certaines mesures sanitaires auraient avantage à rester en place. Le port du masque à l’intérieur, dans les commerces et les lieux publics serait une bonne chose à conserver, estime-t-il.

Le Dr François Marquis, chef des soins intensifs à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, dresse un constat similaire.

« Les gens ont appris en deux ans et la population vulnérable se connaît bien. La grande majorité des gens sont vaccinés. On est dans une bonne place en ce moment pour les réouvertures annoncées », croit-il.

Pas trop inquiets

François Marquis soutient aussi que les données sont encourageantes à l’international dans les pays qui ont été frappés par les variants avant nous.

Mais est-ce donc bientôt la fin du passeport sanitaire dans la province ?

« Je pense qu’à la mi-mars, le fameux passeport vaccinal va probablement disparaître. C’est un outil proposé lorsque les données épidémiologiques n’étaient pas favorables », conclut le virologue Benoit Barbeau.

– Avec l’Agence QMI