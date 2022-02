Le clan Kingsbury, un match de hockey d’antan et des olympiens bénévoles

Le clan Kingsbury a partagé un beau moment à leur résidence, dimanche, après la descente de Mikaël Kingsbury aux Jeux olympiques de Pékin. D’ailleurs, il n’est pas sans oublier que la veille, de nombreux olympiens et leurs parents ont œuvré bénévolement à la compétition NorAm, à la station Val Saint-Côme. Par ailleurs, alors que le mercure indiquait -22 °C dimanche, j’ai assisté à un match de hockey d’antan sur la patinoire extérieure au parc Pie-XII dans Saint-Léonard, à Montréal.

Photos Mario Beauregard et Pascale Vallée

Quelques minutes après la conquête de la médaille d’argent de Mikaël à Pékin, dimanche dernier, le clan Kingsbury a sorti le champagne devant la télé familiale pour célébrer sa troisième médaille olympique. Ses parents Julie Thibaudeau et Robert Kingsbury, qui tient Charlotte, sont entourés de Florence et Maxime Kingsbury, Anne Dolbec, Laurence Mongeon, la conjointe de Mikaël. À l’écran du téléphone, on aperçoit Audrey Kingsbury, Gabriel Baller et leur fille âgée de 7 semaines, Olivia.

Parmi les bénévoles à la compétition NorAm il y avait les ex-athlètes olympiques Philippe Marquis et Marc-Antoine Gagnon, qui a notamment terminé au quatrième rang lors des Jeux de Sotchi et de Pyeongchang en ski acrobatique (bosses).

Les frères jumeaux Gabriel et Guillaume Sicotte, des Rangers de Montréal-EST (LHJQ AAA), entourent leur coéquipier, Emilio Ricci, sur la patinoire extérieure du parc Pie-XII, dans Saint-Léonard.

Les jambières n’étaient pas au rendez-vous samedi au parc Pie-XII ni les coups dangereux. Mavrick Brunet et Danny Akkouche, du Laval-Montréal (M18 AAA), entourent l’ancien de LHJMQ, Carl Gervais.

Plusieurs membres des familles ont assisté au match de hockey d’antan au parc Pie-XII, debout sur un banc de neige.

Antonio Grignano a passé la gratte sur la patinoire extérieure du parc Pie-XII avant le match.

Plusieurs parents d’anciens athlètes olympiques étaient bénévoles, dont Diane Jacob, à la compilation, et son mari, Pat Gagnon, à l’entretien des pistes.

Réal Robichaud agissait à titre de juge à la compétition NorAm tandis que sa fille Audrey Robichaud, qui a participé à trois Jeux olympiques, était analyste à la télévision pour les compétitions de ski de bosses.

Les organisateurs du match de hockey d’antan, Luca Milano et Gianluca Colasurdo, arbitraient la partie debout sur un banc de neige.