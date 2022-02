Le marché de la rénovation résidentielle toujours en effervescence

Le marché de la rénovation résidentielle est loin de s’estomper au Québec, alors que de plus en plus de propriétaires prévoient des travaux de rénovation au cours des trois prochaines années, selon une étude dévoilée mardi.

L’enquête réalisée pour le compte de la plateforme RénoAssistance et l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec a sondé des propriétaires ayant l’intention de dépenser plus de 5000 $ en rénovation d’ici 2024.

Selon le coup de sonde, 66 % des propriétaires estiment probable ou très probable de réaliser des travaux de rénovation d’au moins 5000 $ d’ici 2024, alors que, pour 42 % d’entre eux, les travaux sont prévus dès cette année.

Un propriétaire sur trois soutient avoir besoin de financement pour engager des travaux.

Près de trois quarts (72 %) des sondés projettent de réaliser des travaux de rénovation intérieurs avec un budget moyen de 21 000 $ d’ici 2024, alors que moins de la moitié (47 %) comptent dépenser en moyenne 22 000 $ pour des aménagements extérieurs durant la même période.

Les travaux d’agrandissement ou de conversion sont moins populaires, puisqu’à peine 6 % des ménages sondés s’apprêtent à lancer des travaux pour un budget moyen de plus de 80 000 $.

«La situation pandémique a eu un impact sur le secteur de la rénovation de manière générale, entre autres sur la disponibilité des matériaux et de la main-d’œuvre, mais on constate que cela ne ralentit pas la demande, qui bien au contraire promet de demeurer très soutenue pour les années à venir», a observé Paul Cardinal, directeur du Service économique de l’APCHQ.

«La demande pour des entrepreneurs compétents continuera d’être forte, puisqu’une large majorité (64 %) des répondants vont confier leurs travaux de rénovation, en tout ou en partie, à un entrepreneur vérifié et licencié», a anticipé Éric Périgny, chef de l’exploitation et fondateur de RénoAssistance.