Les propriétaires de bars exigent la réouverture «immédiate» de leurs établissements

L’Union des tenanciers de bars du Québec et la Corporation des propriétaires de bars, brasseries et tavernes du Québec dénoncent «la concurrence déloyale» des restaurants et réclament la réouverture immédiate de leurs établissements.

Les deux organismes affirment ne pas comprendre le fait que les restaurants soient autorisés à servir de l’alcool sans nourriture, une pratique tolérée par les autorités, contrairement à ce que dit la loi.

L’arrêté ministériel du 29 janvier autorisant la réouverture des restaurants à compter du 31 janvier stipule clairement que «toute boisson alcoolique ne peut être servie qu’en accompagnement d’aliments».

Or, les restaurants servent de l’alcool sans repas, alors que les bars sont maintenus fermés, en raison des restrictions sanitaires imposées par la pandémie de COVID-19, selon l’UTBQ et la CPBBTQ.

«Les tenanciers de bars sont, encore et toujours, victimes de discrimination illégitime, alors que les restaurants peuvent, sans conséquence, opérer leur commerce comme s’ils étaient des bars en vendant de l’alcool seul, sans repas», ont déploré Peter Sergakis, président de l’UTBQ, et Renaud Poulin, président de la CPBBTQ.

Confrontées aux incohérences du discours officiel, les deux organisations patronales exigent la réouverture sans délai des bars de la province.

Une réouverture devenue urgente pour éviter que le crime organisé prenne le contrôle des jeux de hasard, s’alarment MM. Sergakis et Poulin dans une lettre au premier ministre François Legault, lundi.