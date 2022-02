Les spectateurs de retour au Centre Bell

Après plusieurs semaines à disputer des matchs à huis clos à Montréal, le Canadien pourra bientôt retrouver ses partisans en grand nombre.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a en effet annoncé une série d’assouplissements des mesures sanitaires, mardi; celles-ci concernent entre autres les salles de taille importante, ce qui inclut le Centre Vidéotron et le domicile du Bleu-Blanc-Rouge. Le Tricolore pourra donc accueillir jusqu’à 50 % de la capacité du Centre Bell lors de ses matchs à domicile à partir du 21 février et à 100 % à compter du 14 mars.

Le Canadien de Montréal doit encore disputer cinq parties avant la première augmentation des foules, soit contre les Devils du New Jersey (mardi), les Capitals de Washington (jeudi), les Blue Jackets de Columbus (samedi), les Sabres de Buffalo (dimanche) et les Blues de St. Louis (17 février). La rencontre face aux Devils sera d’ailleurs la première de l’année avec 500 partisans dans les estrades.

Trois autres matchs pourront se dérouler avec 10 651 personnes avant le 14 mars. C’est contre les Coyotes de l’Arizona, le 15 mars, que le Tricolore pourra mettre en vente tous ses billets.

Par ailleurs, le retour à la normale promis par M. Legault devrait consolider l’emprise de Montréal sur l’organisation du prochain repêchage amateur de la Ligue nationale de hockey (LNH). Visiblement insatisfait des contraintes en vigueur au Canada, le commissaire du circuit, Gary Bettman, avait menacé, en conférence de presse vendredi, de déménager l’événement si les mesures demeuraient en place ou sans promesse d’assouplissement de la part des autorités.

L’encan annuel de la LNH doit se dérouler les 7 et 8 juillet au Centre Bell.

Match de soccer au Stade olympique

Ailleurs dans le paysage sportif québécois, le CF Montréal peut à première vue se réjouir de la décision de Québec. Si on considère bel et bien et en toute logique le Stade olympique comme une salle de grande taille, tout en rappelant que l’endroit a déjà accueilli plus de 60 000 personnes pour des matchs de soccer, l’équipe de l’instructeur-chef Wilfried Nancy pourrait jouer devant environ 30 000 spectateurs le 22 février. Ce jour-là, le Santos Laguna sera de passage dans l’enceinte de l’avenue Pierre-de-Coubertin pour y disputer le duel-retour de la Ligue des champions de la CONCACAF.

Dans la Major League Soccer, le club montréalais amorcera sa saison locale le 5 mars en accueillant l’Union de Philadelphie sous le même toit.

-Du côté du Rocket de Laval et des Lions de Trois-Rivières, ils pourront remplir leur domicile respectif, la Place Bell et le Colisée Vidéotron, à 50 % dans la semaine du 21 février. Le Rocket doit se frotter aux Senators de Belleville les 25 et 26 février pour entamer une séquence à la maison. Les Lions se trouveront dans une situation similaire en croisant le fer avec les Mariners du Maine le 23 février.

